estの新UVがついに登場♡“砂漠スキンケアUV”で日中もうるおう最先端ケア

紫外線量の増加や猛暑が続く近年、肌には想像以上の負担がかかっています。そんな過酷な環境に立ち向かうために誕生したのが、estの新作「UVプロテクション ミルク」と「UVプロテクション クリーム」。角層の乾燥収縮に着目した最先端のアプローチで、紫外線を防ぎながら日中も肌をケアする新発想のUVです。従来の“守るだけUV”を超えた、スキンケア発想の1本。乾燥が気になる季節にも心強いアイテムです♡

過酷環境に挑む“砂漠スキンケアUV”



UVプロテクション ミルク

UVプロテクション クリーム

estの「UVプロテクション ミルク」（30ml 税込6,930円）と「UVプロテクション クリーム」（30g 税込6,930円）は、極度の乾燥環境で角層細胞がしぼむ現象に着目した独自のアプローチが特徴。

紫外線によって乾燥時の角層収縮が加速する点に着目し、SPF50+・PA++++の高い紫外線防御効果を持ちながら、日中の肌をうるおいで満たします。

保湿成分エクトビオシス¹に加え、DPリペア（ショウキョウエキス、ローズマリーエキス、マロニエエキス、アスナロ抽出液、ヒバマタエキス²、月下香培養エッセンス*³、ユーカリエキス）も配合。

まるでスキンケアクリームのような使用感で、乾燥しがちな季節にも頼れる仕上がりです。

*¹ 保湿：エクトイン、コハク酸2-(2-ヒドロキシエトキシ)エチルグアニジン、トレハロース、グリセリン

*² 海藻エキス-1

*³ チューべロースポリサッカライド液

新ミクロUVカット膜で紫外線の抜け道を防ぐ



日本特有の“高温×強い紫外線×多汗”という過酷な環境に向け、estは新ミクロUVカット膜を開発。汗による塗膜のゆらぎを最小限に抑え、紫外線の“抜け道”をミクロレベルで防ぎます。

耐汗設計で落ちにくく、真夏のレジャーや長時間の外出でも頼れる仕上がりです。

さらに、有効成分カモミラETを配合し、メラニンの生成を抑えてシミ・ソバカスを防ぐ美白ケアも同時に叶えます。

紫外線防御とスキンケア効果を兼ね備えた、まさに“日中美容液UV”と呼びたくなるアイテムです♡

*メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ

estの最新UVで一年中美しい肌へ♡



紫外線だけでなく乾燥までも加速させる現代の外的環境。その両方に挑むestの新UVは、肌を守るだけではなく、つけている間中しっかりとうるおいケアが続く心強い存在です。

汗に強く、紫外線の抜け道をミクロレベルでブロックしてくれるから、季節を問わず活躍。乾燥によるハリ不足が気になる方にもぴったりです。

美白ケア*もできる“多機能UV”を味方につけて、1年を通して美しい素肌を育ててみてはいかがでしょうか。