海で取れても利用されない未利用魚の「エソ」という魚。県内では「漁師の厄介者」とも呼ばれてきたこの魚を有効活用しようと商品開発が広がりをみせています。



ぬめりのある皮に小骨が多く詰まった身。「漁師の厄介者」とも呼ばれる「エソ」です。温暖化の影響で10年ほど前から県内でもとれるようになったといいます。この「厄介者」が…香り豊かなつゆやみそ汁のもと。さらにスタジアムグルメとして活用されているのです。





上越市にある新潟アパタイトです。エソが廃棄されている現状を知り、加工販売を始めました。〈従業員〉「さばくのが一番大変。魚を傷つけないように丁寧に慎重にやっています」こちらの会社では障害者の就労支援も担い、従業員はエソの加工を担当しています。いわば漁業と福祉の連携です。〈新潟アパタイト 小林かなえさん〉「水産の課題であるエソが新潟でとれている。私たちの会社で福祉障害者雇用もしているので、水産の課題と福祉の課題を解決できたら」さらに、ことし4月からは小千谷市にある山崎醸造と共同でエソを使った調味料の開発を始めました。試行錯誤を重ねて約半年。「漁師の厄介者」が立派なつゆとみそ汁のもとになりました。（リポート）「エソのあっさりとした風味が口いっぱいに広がります。みそとだしの相性も非常に良くとても上品な味わいです」さらに、このエソ。オイシックス新潟アルビレックスBCのスタジアムグルメとしても登場しました。（リポート）「とてもふわふわしています。またこのエソの淡白な味わいもおいしいですね。揚げ物なんですがあっさりいただけます」もう「厄介者」とは言わせない…〈新潟アパタイト 小林かなえさん〉「一人でも多くエソ？というのではなくてエソ！という感じで食べて知っていただきたい」活用が広がる未利用魚・エソ。こちらの調味料は県内のスーパーや山崎醸造のオンラインストアで購入することができます。