「最高すぎる」芸人夫婦コンビ、ラブラブおそろいコーデ公開！ 「ほんと推せる好きすぎる…」「素敵」
お笑い夫婦コンビ・エレガント人生の中込悠さんは11月19日、自身のXを更新。妻で相方の祥子さんとのおそろいのコーディネートを披露しました。
【写真】「エレガント人生」、夫婦でおそろいコーデ
9月に結婚を発表した中込さんと祥子さん。2人はそろって黒いトップスと薄いブルーデニムパンツ姿で黄色い靴下を着用しています。靴下は祥子さんがデザインしたらしく、2枚目では祥子さんが中込さんに後ろから抱き着いている密着ショット。仲のよさがあふれる“おそろいコーデ”ショットに多くの注目が寄せられています。
ファンからは、「いいなーこの二人」「お2人ほんと推せる好きすぎる…」「今から老夫婦コーデ全力で楽しむの最高すぎるｗ」「オシャレ」「めちゃめちゃかわいい」「今できることは今やっちゃうもんですよね！」「今日からペアルック爆誕」「素敵すぎます！」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
「今日からペアルック爆誕」中込さんは「老夫婦になったら揃いのコーディネートをしたいと考えていましたが、別に老夫婦まで待つ必要もないので今からバンバンしていきます」とつづり、2枚の写真を投稿しています。
妻・祥子さんのショットを披露11日には「銀杏とネイルが合っていて良いね」と、祥子さんのソロショットを公開していた中込さん。妻が大好きなのが伝わります。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
