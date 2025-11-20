北中米W杯の欧州プレーオフ対戦カードが決定！ NL枠のスウェーデンはウクライナと激突、大注目イタリアは“悪夢の相手”との対戦回避
現地11月20日、スイスのチューリッヒにあるFIFA本部で、2026年北中米ワールドカップの欧州プレーオフ抽選会が開催された。
今回のプレーオフは、欧州予選で各組２位になったスロバキア、コソボ、デンマーク、ウクライナ、トルコ、アイルランド、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、イタリア、ウェールズ、アルバニア、チェコの12か国と、UEFAネーションズリーグ（NL）の成績上位４か国に入ったルーマニア、スウェーデン、北アイルランド、北マケドニアの計16チームで争われる。
４つのグループに分かれてトーナメント方式（準決勝、決勝といずれも一発勝負）で戦い、それぞれ勝ち上がった４か国が本大会の出場権を獲得する。
欧州プレーオフのポット分けは以下の通り。
ポット１／イタリア、デンマーク、トルコ、ウクライナ
ポット２／ポーランド、ウェールズ、チェコ、スロバキア
ポット３／アイルランド、アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、コソボ
ポット４／ルーマニア、スウェーデン、北マケドニア、北アイルランド
そして抽選の結果、３大会続けてプレーオフを戦う注目のイタリアはパスAに入り、準決勝で北アイルランドと激突。決勝に進めばウェールズとボスニア・ヘルツェゴビナの勝者と相まみえる。
過去２大会のプレーオフではスウェーデン（18年大会）と北マケドニア（22年大会）に敗れているなか、その“悪夢の相手”との対戦を避けた。
そのほか、パスBの“NL枠”スウェーデンは準決勝でウクライナと対戦。パスCのトルコはルーマニア、パスDのデンマークは北マケドニアとそれぞれ戦う。
組み合わせは以下の通り。
パスA
・準決勝
イタリアvs北アイルランド
ウェールズvsボスニア・ヘルツェゴビナ
パスB
・準決勝
ウクライナvsスウェーデン
ポーランドvsアルバニア
パスC
・準決勝
トルコvsルーマニア
スロバキアvsコソボ
パスD
準決勝
デンマークvs北マケドニア
チェコvsアイルランド
準決勝は来年の３月26日、決勝は31日に行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
