TBSの宇賀神メグアナウンサー（29）が20日、自身のインスタグラムを更新。産休に入る同局・近藤夏子アナウンサー（29）に代わって、来週からTBSラジオ「ジェーン・スー 生活は踊る」（月〜木曜前11・00）の木曜パートナーを務めることを報告した。

近藤アナは13日の同番組で第1子妊娠を発表し、今月26日から育休に入り来年1月末が出産予定日だと明かしていた。「生活は踊る」はこの日が育休前ラスト出演で、番組内で来週から宇賀神アナが出演することが発表された。

宇賀神アナはインスタグラムに近藤アナとの2ショットを投稿し、「近藤夏子アナウンサーが産休のため、来週から『ジェーン・スー 生活は踊る』木曜パートナーの代打を務めさせていただきます」と報告。「夏子ちゃん、お身体を大事にしてね。夏子ちゃんと赤ちゃんに会える日を楽しみにしています 行ってらっしゃい！」と後輩へメッセージを送った。

同期の良原安美アナウンサーから「聴く聴く聴く」とコメントが届いたほか、フォロワーからは「THE TIMEにラジオに大変ですが頑張って下さい」「代打ご苦労さまです、体くれぐれも気をつけて頑張ってください」「スーさんとのタッグで頑張って下さい！」などのコメントが寄せられた。