　ＮＭＢ４８の小嶋花梨が２０日、大阪・難波のＮＭＢ４８劇場で自身の卒業公演「天使のユートピア」に出演。９年半のアイドル人生に別れを告げた。

　この日までは吉本興業の系列事務所「Ｎ―Ｒｉｓｅ」所属だが、２１日から吉本興業（本社）所属のタレントとなる。吉本興業関係者は「関西に限らず、幅広いお仕事をができれば」と前キャプテンのタレントパワーに期待した。ＤＪを務めるＦＭ大阪の冠番組「ＮＭＢ４８　小嶋花梨の“旅する　Ｍｏｒｎｉｎｇ　Ｓｈｉｐ”　ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ　ｂｙ　商船三井さんふらわあ」（土曜・前９時）は２２日放送分から「ＮＭＢ４８」が取れた「小嶋花梨の―」にマイナーチェンジされる予定。

　セットリストは以下の通り（Ｅはアンコール。ＥＷはダブルアンコール）。

＜　１＞ＯＵＲ　ＳＴＯＲＹ

＜　２＞青い春よ

＜　３＞愛デンティティ

＜　４＞ＲＯＵＴＥ４８

＜　５＞君はエイリアン

＜　６＞チュッてギュッてグッと［ハート］

＜　７＞ＳＰＡＲＫ

＜　８＞美しく激しく咲く

＜　９＞僕らはまだ

＜１０＞脇役・学生Ｚ

＜１１＞天使のユートピア

＜１２＞全部抱きしめろ！

＜１３＞ＨＯＭＥ〜ずっと友達〜

＜Ｅ１＞繋ぎ歌〜世界の国からこんにちは〜

＜Ｅ２＞がんばらぬわい

＜Ｅ３＞ＮＭＢ４８メドレー

＜Ｅ４＞永遠のメロディー

＜ＥＷ＞太陽が坂道を昇る頃