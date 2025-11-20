ＮＭＢ４８小嶋花梨、９年半のアイドル人生に別れ 本拠地・難波で卒業公演 今後は吉本興業所属
ＮＭＢ４８の小嶋花梨が２０日、大阪・難波のＮＭＢ４８劇場で自身の卒業公演「天使のユートピア」に出演。９年半のアイドル人生に別れを告げた。
この日までは吉本興業の系列事務所「Ｎ―Ｒｉｓｅ」所属だが、２１日から吉本興業（本社）所属のタレントとなる。吉本興業関係者は「関西に限らず、幅広いお仕事をができれば」と前キャプテンのタレントパワーに期待した。ＤＪを務めるＦＭ大阪の冠番組「ＮＭＢ４８ 小嶋花梨の“旅する Ｍｏｒｎｉｎｇ Ｓｈｉｐ” ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ 商船三井さんふらわあ」（土曜・前９時）は２２日放送分から「ＮＭＢ４８」が取れた「小嶋花梨の―」にマイナーチェンジされる予定。
セットリストは以下の通り（Ｅはアンコール。ＥＷはダブルアンコール）。
＜ １＞ＯＵＲ ＳＴＯＲＹ
＜ ２＞青い春よ
＜ ３＞愛デンティティ
＜ ４＞ＲＯＵＴＥ４８
＜ ５＞君はエイリアン
＜ ６＞チュッてギュッてグッと［ハート］
＜ ７＞ＳＰＡＲＫ
＜ ８＞美しく激しく咲く
＜ ９＞僕らはまだ
＜１０＞脇役・学生Ｚ
＜１１＞天使のユートピア
＜１２＞全部抱きしめろ！
＜１３＞ＨＯＭＥ〜ずっと友達〜
＜Ｅ１＞繋ぎ歌〜世界の国からこんにちは〜
＜Ｅ２＞がんばらぬわい
＜Ｅ３＞ＮＭＢ４８メドレー
＜Ｅ４＞永遠のメロディー
＜ＥＷ＞太陽が坂道を昇る頃