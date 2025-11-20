新日本プロレスの「ワールドタッグリーグ（ＷＴＬ）」が２０日の後楽園ホール大会で開幕。Ａブロック公式戦で極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のＥＶＩＬ＆ドン・ファレ（４３）が高橋裕二郎（４４）＆チェーズ・オーエンズ（３５）との同門対決を制し白星発進を飾った。

互いの手の内を知り尽くす両チームの公式戦は、戦前の予想通り反則まがいの攻防の連続となった。ＥＶＩＬの串刺しラリアートがレフェリーに誤爆してリング上が無法状態になると、金丸義信がリングに上がって事態の収拾を試みる。

金丸に手渡されたウイスキーのボトルを回し飲みすることでＨ．Ｏ．Ｔの絆は再確認された…かと思いきや、最後に口に含んだＥＶＩＬはオーエンズにウイスキーミストを発射する。視界を失ったオーエンズのＤＤＴ誤爆で裕二郎が完全に孤立すると、ファレがエルボードロップを投下。そのまま一気にＥＶＩＬがＳｃｏｒｐｉｏｎ Ｄｅａｔｈｌｏｃｋで捕らえてギブアップを奪ってみせた。

それでも試合後はＥＶＩＬが裕二郎に謝罪の意を表し、Ｈ．Ｏ．Ｔ全員がハンドサインをかわす形で和解。ノーコメントのＥＶＩＬに代わってファレが「ユニット同士で戦うのは残念だが、勝ちは勝ち。すべて許し合って前に進む。いいな？」と絆を強調していた。