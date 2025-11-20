藤原さくらが、2017年リリースのアルバム『PLAY』収録曲である「赤」の新ミュージックビデオを公開した。

現在デビュー10周年を記念した多彩な企画を進行中の藤原さくら。その一環として、これまでリリースしてきた楽曲に新たなミュージックビデオを制作・公開していくプロジェクトが進行している。今回のMV公開は先日公開された「Lovely Night」MVに続く第2弾。

「赤」は、SPECIAL OTHERSのYAGI & RYOTAによるサウンドプロデュースのもと制作された、オーガニックなサウンドに乗せて綴られる可愛らしい恋の歌。アルバム収録曲のひとつながら、ファンの間では“隠れた名曲”として根強く愛されてきた。

今回のMVには、NHK連続テレビ小説『虎に翼』やサカナクションのライブツアー＜SAKANAQUARIUM アダプト TOUR＞などで活躍している俳優・川床明日香が出演。川床は藤原さくらの楽曲のファンであることを公言しており、川床本人の念願だったコラボレーションがついに実現した。さらに、史上最年少で「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」グランプリを受賞した渡邉多緒も出演し、物語に彩りを添える。

■川床明日香コメント

今回、お話をいただいた時に夢が叶った！と思いました。というのも藤原さくらさんの音楽と日々を過ごしているファンの1人だからです。こんなに嬉しいことはないぞ！と心躍りました。

撮影は8ミリフィルムで行い、赤のものを探しにお散歩しました。穏やかな日々の中にあるときめきが映像に現れていたら嬉しいです。

また、11月21日(金)〜24日(月)には高円寺T&Space ilmiにてデビュー10周年を記念したポップアップショップ＜Sakura Fujiwara 10th Anniversary SAKURA MARKET＞が開催される。開催期間中は藤原さくらが在廊し、現在一般発売中の『藤原さくら 10th Anniversary武道館大音楽会』のチケットを販売。ポップアップショップ会場でチケットを購入すると、チケット引換券に藤原さくらがサインを書き入れてのお渡しとなる予定だ。

◾️「Sakura Fujiwara 10th Anniversary SAKURA MARKET」 日程：11月21日（金）〜24日（月）

会場：高円寺・T&Space ilmi

時間：

11月21日（金） 16:00-20:00（藤原さくら不在時間(予定)：16:00-17:00）

11月22日（土） 11:00-19:00（藤原さくら不在時間(予定)：13:00-14:00 / 16:00-17:00）

11月23日（日） 11:00-19:00（藤原さくら不在時間(予定)：13:00-14:00 / 16:00-17:00）

11月24日（月） 11:00-18:00（藤原さくら不在時間時間(予定)：13:00-14:00 / 16:00-17:00）

入場料：無料

※ポップアップショップ開催時間中であればチケットをご購入いただけますが、一部藤原さくらが在廊していない時間帯がございます。在廊時間に関しても当日予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

当日在廊時間中に再度お越しいただければ、引換券にサインを入れてお渡しいたします。 ◆ご来場される方への注意事項

※入店開始時間は、当日の開店時間からとなります。

開店時間以外に会場付近に待機、並ぶ等の行為は一切禁止とさせていただきます。スタッフの指示なき整列は無効です。

※会場近隣は住宅地となります。一般のお客様、通行人の動きを妨げたり、歩道や車道にはみ出る、会場付近で大声を出す等ご迷惑となる行為は一切禁止させていただきます。

※混雑時には入場制限を設けさせていただく場合がございます。

混雑時は当日会場にてスタッフが整理券をお渡しし改めてご来場いただく時間をご案内させていただきますので予めご了承ください。

※混雑緩和のため、当日の案内に従い決められた順序のもと店内をご観覧ください。

※お店での滞在時間はお一人様あたり約20分とさせていただきます。

※途中、藤原さくらの休憩時間をいただくため、在廊していない時間帯がございます。

事前に在廊時間は発表いたしますが、予告なく休憩時間をいただく可能性もございますので予めご了承ください。

※近隣施設への無断駐車、及び路上駐車は固くお断りさせていただきます。

※営業時間の都合上、全てのお客様がご入場出来ない場合がございます。予めご了承ください。

※雨天の場合でも外でお待ちいただく可能性がございます。予め雨具の準備など各自でお願いいたします。

※施設内は全面禁煙です。

※展示されている作品にはお手を触れないようにお願いいたします。

※展示の撮影は可能です。周りのお客様のご迷惑とならないようご配慮をお願いいたします。

※プレゼント・お手紙などは、事前にスタッフにてお預かりさせていただきます。

※藤原さくら本人への握手など接触はご遠慮ください。サインはポップアップショップにてチケットをご購入いただいた方のみ対象となります。

※藤原さくら本人の撮影はご遠慮ください。

※藤原さくらの入り待ち・出待ち行為、付き纏い行為は固く禁止いたします。

※皆様に気持ちよくご観覧いただく為、店内ではスタッフの指示にご協力いただきますようお願いいたします。

◾️デジタルシングル「scent of the time」

2025年10月22日（水）リリース

配信：https://sakurafujiwara.bfan.link/scentofthetime ▼Amazon music/360RAはこちら

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0FTFRR78N

◾️＜藤原さくら 10th Anniversary 武道館大音楽会＞ [日程] 2026年2月23日（月・祝）

[会場] 日本武道館

[開場 / 開演] Open 16:00 / Start 17:00

[席種 / チケット料金]

指定席 9,900円（税込）

U18指定席 8,800円（税込）

FCお土産付指定席 17,000円（税込）

FCお土産付U18指定席 16,000円（税込）

お土産付指定席 17,000円（税込）

お土産付U18指定席 16,000円（税込）

[枚数制限] お一人様4枚まで

年齢制限 / 3歳以上はチケットが必要

3歳未満は、保護者1名につき、膝上観覧1名まで無料（座席が必要な場合はチケットをご購入ください）小学生・未就学児童のみでの入場はできません。

[お問合せ] ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077（平日12:00~18:00） ▼チケット購入

https://sakurafujiwara.lnk.to/10th_budoukan チケットに関するお問合せ：ローソンチケットインフォメーション（https://l-tike.com/contact/） よくあるお問合せ：https://faq.l-tike.com/ ◆注意事項

○来場チケットについて

・当選後のキャンセル、変更はできません。

・本公演は電子チケット、紙チケットのいずれかをお選びいただきます。

・紙チケットをお申し込みで抽選に当選されたお客様のチケットは、全国のローソン・ミニストップ設置のLoppiでの引き換えとなります。郵送・配送対応は行いません。

・チケット受取後の紛失・破損・焼失等、いかなる理由でも再発行はいたしかねます。

・公演が延期・中止の場合を除き、チケットの払い戻しはできませんのでご了承ください。

・お土産は、当日、会場のみのお渡しになります。ご来場いただけなかった場合の後日お渡しや個別での発送対応はお受けできません。あらかじめご了承ください。

・お土産付きチケットは、良席とは限りませんのであらかじめご了承ください。

・U18指定席、FCお土産付U18指定席、お土産付U18指定席は、2026年2月23日(月・祝)時点で18歳以下の方を対象としたチケットです。

ご入場時に年齢確認を行う場合がございますので、・顔写真付きの生年月日が確認できる本人確認書類(免許証、パスポート、マイナンバーカード等）を1点、または顔写真付き本人確認書類をお持ちでいない場合は生年月日が確認できる本人確認書類(保険証・住民票等)を2点を必ずお持ちください。

19歳以上のお客様および、身分証明書がご確認できないお客様は 、一般指定席チケット料金との差額を頂戴し、一般指定席にお振り替えいたします。 ○ユニバーサルエリアについて

介助者の同伴が必要な方、及び車イスでご来場の方は、ご当選後、公演に関する問い合わせ先へお問い合わせください。

[問] ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077 (平日12:00〜18:00) その他、ご観覧に際してスタッフのお手伝いやサポートが必要な方は、以下のページをご覧の上、お早めにページ内お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。 ▽アミューズ主催公演鑑賞において、サポートが必要なお客様へ

https://www.amuse.co.jp/support/faq/ ○公演時のお願い

・会場周辺での入り待ち・出待ち行為は固くお断りいたします。

・録音・録画・撮影機器の持ち込みおよび使用はご遠慮ください。また、他のお客様のご迷惑となる行為もご遠慮願います。

・会場内外で発生したトラブル・事故・盗難・紛失・怪我等について、主催者・会場・出演者は一切の責任を負いかねます。

・会場内外で撮影された映像・写真が公開される場合があります。予めご了承ください。 ○不正転売について

・チケットの譲渡・転売・交換は禁止です。転売が発覚した場合、該当チケットは無効となり、ご入場をお断りいたします（出品者・申込者も含む）。

・オークション出品、転売サイトでの販売が判明した場合、以降のチケット受付抽選に不利になる可能性があります。