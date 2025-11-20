お笑いタレント・お見送り芸人しんいち（40）が20日放送のニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。先輩コンビ「TKO」について語る場面があった。

しんいちはTKOについて「1回めっちゃ腹立つことありました」。人力舎の営業部長である早坂氏が事務所の垣根を越えて出演者のまとめ役となり行われる通称“早坂営業”で、復帰一発目のTKOと一緒だったと回顧。

公演の合間にスタッフから楽屋にミスタードーナツの差し入れがあり「“ありがとうございます”って言うて。いつか食おうと思ってたら木本さんが入って来て、皿にドーナツ2個、しかもクリーム入った高い方のドーナツを一番最初に手つけてたんですよ」。これを目の当たりにしたしんいちは「めちゃめちゃ腹立って（モグライダー）芝さんに言ったんですよ。“ヤバいっすよあれ”って言ったら芝さんが“ちょっと待ってください！木本さんそれどういうことですか”って大きい声出して。“ダメですよ、反省全然してないじゃないですか。まずは一旦誠意を見せなダメですよ”って」と芝が木本をたしなめた。

すると、その騒動に気づいた木下が「“どないしたどないした！”って入って来て、ドーナツ4つ持って行ったんですよ」。このオチにナイツは大爆笑。しんいちは「あかんわ、この人らって思って。そして今こんなん」と痛烈イジリ。塙は「ドーナツぐらい食べさせてあげなよ」。土屋は「そういうのをすぐ見つけて芝君にチクったりするのがしんいち君だよね」と笑った。