¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¡¢ÉðÆ»´ÛÁ°¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÍý¶þ¤ÇÏÃ¤¹·¯¤È¡¢´¶¾ðÏÀ¤ÎËÍ¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡£¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö¤ë¤Ã¤»¤§½÷¡×¤òÀè¹ÔÇÛ¿®
¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¤¬ÍèÇ¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ËÀè¶î¤±¡¢¥á¥¸¥ã¡¼3rd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÍý¶þ¤ÇÏÃ¤¹·¯¤È¡¢´¶¾ðÏÀ¤ÎËÍ¡Ù¤ò2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö¤ë¤Ã¤»¤§½÷¡×¤¬11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
Àè¹ÔÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ë¤Ã¤»¤§½÷¡×¤Ï¡¢ÃË½÷¤Î¸À¤¤¹ç¤¤¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ÄË²÷¤ÇºÇÄã¤ÊÈ¬¤ÄÅö¤¿¤ê¥½¥ó¥°¡£¤«¤ä¤æ¡¼ÀáÁ´³«¤Î±Ô¤¤¸ÀÍÕ¤È¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤¬¸òºø¤·¡¢Îø°¦¤Î¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤òÀÖÍç¡¹¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£ÅÜ¤ê¤Ç¤âÁþ¤·¤ß¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤«³Î¤«¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡È°¦¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤µ¡É¤ò±Ç¤¹¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ê¼´¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤À¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÍý¶þ¤ÇÏÃ¤¹·¯¤È¡¢´¶¾ðÏÀ¤ÎËÍ¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¡¦¤«¤ä¤æ¡¼¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿Îø°¦¤ÎµÏ¿¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿Á´8¶ÊÆþ¤ê¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤ë¡£¡ÈÅù¿ÈÂç¤Î³ëÆ£¡É¤òÉÁ¤¯¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÆ§½±¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥µ¥¦¥ó¥ÉÌÌ¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¹¤¬¤ê¤È¿¼¤ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ýÏ¿¶Ê¤Ë¤Ï¡¢4·îÇÛ¿®¤Î¡Ö´ØÇòÀë¸À¡×¡ÊMV¤Ë¤ÏÅö»þ¤ÎÎø¿Í¤¬½Ð±é¡Ë¡¢7·îÇÛ¿®¤Î¡Ö»°ÃãÊª¸ì¡×¡¢Îø¿Í¤È¤ÎËÜ²»¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖËÜ²»¡×¡¢¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö¤ë¤Ã¤»¤§½÷¡×¡¢ÀïØË¤«¤Ê¤ÎÄó¶¡¶Ê¤ò¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¡Ö°¤¤¿Í¡×¡¢¤½¤·¤ÆÊÌ¤ì¤Î¾ð·Ê¤òÉÁ¤¯¡Östay with me¡×¤Ê¤É¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¸½ºßÃÏ¤ò±Ç¤¹Â¿ºÌ¤Ê³Ú¶Ê¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡ØÍý¶þ¤ÇÏÃ¤¹·¯¤È¡¢´¶¾ðÏÀ¤ÎËÍ¡Ù¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ï¡¢¤«¤ä¤æ¡¼ËÜ¿Í¤Î¼ÂºÝ¤ÎÉô²°¤ÎÊÉ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë»Ä¤ë¡È¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤Îº¯À×¡É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¡¢ºîÉÊ¤Î´¶¾ðÀ¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¡¢VICTOR ONLINE STORE¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤Î3·ÁÂÖ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¡£½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤ËZepp Haneda(TOKYO)¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤È¡¢½é¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ë¸þ¤«¤¦¥Ð¥ó¥É¤Î¸½ºßÃÏ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿DVD¤¬ÉÕÂ°¡£¤µ¤é¤ËVICTOR ONLINE STORE¸ÂÄêÈ×¤Ë¤ÏÆÃÀ½¥É¥Ã¥°¥¿¥°¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡Ö¼«Ê¬¤Î¼ó¤â¹Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡×¤òÆ±º¤µ¤ì¤ë¡£
Áá´üÍ½Ìó¼Ô¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÐ¾Ý¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¤ÏÀèÃå¤Ç¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡¢Á´¿È¤Ë¤·¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ vol.5¡×¡ÊÁ´4¼ï¥é¥ó¥À¥à¡Ë¤ª¤è¤Ó¥á¥¬¥¸¥ã¥±¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£ÂÐ¾ÝÅ¹¤Î¾ÜºÙ¤Ê¤É¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
ËÜÆü¤è¤ê¡Ö¤ë¤Ã¤»¤§½÷¡×¤Ï¡¢¼çÍ×¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç Pre-add¡¿Pre-save¡Ê¥é¥¤¥Ö¥é¥êÄÉ²ÃÍ½Ìó¡Ë ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤µ¤é¤ËApple Music¤Þ¤¿¤ÏSpotify¤ÇPre-add¡¿Pre-save¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²èÁü¡É¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¤¬Ëè½µÌÚÍËÆü¤Ë¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë J-WAVE¡Ê81.3 FM¡Ë¡ØTHE KINGS PLACE¡Ù¤Ç¤Ï¡¢11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë25»þ¡Á ¤ÎÊüÁ÷Æâ¤Ç¡Ö¤ë¤Ã¤»¤§½÷¡×¤¬½é¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¡£
◾️¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ë¤Ã¤»¤§½÷¡×
2025Ç¯11·î26Æü(¿å)ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
https://jvcmusic.lnk.to/ys_RusseOnna
(11/25(²Ð)23:59¤Þ¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ö¥é¥êÄÉ²ÃÍ½Ìó¡ÊPre-add/Pre-save¡Ë¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹)
¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ª¤è¤ÓiTunes Store¡¢¥ì¥³¥Á¥ç¥¯¡¢mora¤Ê¤É¼çÍ×¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ11·î26ÆüÇÛ¿®¡£
¢¨²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡§Apple Music¡¢Spotify¡¢YouTube Music¡¢LINE MUSIC¡¢Amazon Music¡¢Deezer¡¢AWA¡¢Rakuten Music¡¢KKBOX
¢£3rd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÍý¶þ¤ÇÏÃ¤¹·¯¤È¡¢´¶¾ðÏÀ¤ÎËÍ¡Ù
2026Ç¯2·î11Æü(¿å)¥ê¥ê¡¼¥¹
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ× [CD+DVD] VIZL-2497¡¡ÀÇÈ´²Á³Ê¡§ \6,000 + ÀÇ
¡¦ÄÌ¾ïÈ×[CD] VICL-66117 ÀÇÈ´²Á³Ê¡§\3,000 + ÀÇ
¡¦VICTOR ONLINE STORE¸ÂÄê¥»¥Ã¥È[CD + DVD + GOODS] ÀÇÈ´²Á³Ê¡§ \8,000 + ÀÇ
https://jvcmusic.lnk.to/ys_3rdAL_CD_ALL
¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î¼ó¤â¹Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡×¤òÆ±º¤·¤¿VICTOR ONLINE STORE¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡£
¢¨ËÜ¥»¥Ã¥È¤ÏVICTOR ONLINE STORE¸ÂÄê¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨ËÜ¥»¥Ã¥È¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¿¤á¡¢È¯ÇäÆüÁ°¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÍ½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢Í½Ìó¡¦ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê½ç¼¡¤ªÆÏ¤±¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍÅÔ¹ç¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¦¸ò´¹¡¦ÊÖÉÊ¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸(Í½Ìó¾ÜºÙ)¡§ https://www.yangskinny.com/discography/detail/6102/
[CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ]
¡¦´ØÇòÀë¸À
¡¦»°ÃãÊª¸ì
¡¦ËÜ²»
¡¦¤ë¤Ã¤»¤§½÷
¡¦¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹
¡¦¤Á¤ã¤ó¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢µö¤·¤Æ
¡¦°¤¤¿Í
¡¦stay with me
¡ÊÁ´8¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê/¶Ê½çÌ¤Äê)
[½é²ó¸ÂÄêÈ×ÉÕÂ°DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ]
¡¦¡ÖÏ·¤¤¤Æ¤â¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¥Ä¥¢¡¼ vol.6 Live at Zepp Haneda (TOKYO) 2025.07.18¡×
(Ìó100Ê¬¼ýÏ¿Í½Äê)
¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü ¢¨¥¿¥¤¥È¥ë¸åÊó
(Ìó80Ê¬¼ýÏ¿Í½Äê)
¡ãÆÃÅµÆâÍÆ¡ä
¢¡Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¡§¥á¥ó¥Ð¡¼Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡ÚÍ½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î20Æü(ÌÚ)21:00¡Á2025Ç¯12·î14Æü(Æü)23:59¡Û
¡ÚÆÃÅµÆâÍÆ¡¡Û
¢¡³Æ¥Á¥§¡¼¥ó¶¦ÄÌÆÃÅµ¡§¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡¢Á´¿È¤Ë¤·¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ vol.£µ¡× (4¼ï/¥é¥ó¥À¥à)
[ÂÐ¾Ý¥Á¥§¡¼¥ó¡¦Å¹ÊÞ]
TOWER RECORDS Á´¹ñ³ÆÅ¹ / TOWER RECORDS ONLINE / HMVÁ´¹ñ³ÆÅ¹ / HMV&BOOKS online
TSUTAYAÁ´¹ñ³ÆÅ¹/TSUTAYA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥° / ³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ / VICTOR ONLINE STORE
¡ÚÆÃÅµÆâÍÆ¢¡Û
¥á¥¬¥¸¥ã¥±
[ÂÐ¾Ý¥Á¥§¡¼¥ó¡¦Å¹ÊÞ]
Amazon.co.jp
¢¨Áá´üÍ½Ìó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¤ÎÊý¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Amazon.co.jp¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤Î¥«¡¼¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ò¤´Í×Ë¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¾åµ³ÆÆÃÅµ¤Ë¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï½ç¼¡ÄÉ²Ã¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¡¢ÆÃÅµ¤Î¼è°·¤¤¤¬Ìµ¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÎÆâÍÆ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³Î¼Â¤ËÆþ¼ê¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë³ÆÅ¹ÊÞ¤Ø¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤ª¾©¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
◾️¡ã¤¤¤Ä¤«ËÍ¤ÏÃ¯¤â¤¬Á¢¤à¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¡ä
2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û
³«¾ì 17:30 / ³«±é 18:30
[¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â]
¡¦ÄÌ¾ïÁ°Çä¥Á¥±¥Ã¥È¡¡6,969±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Á´ÀÊ»ØÄê
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¡ã¤¤¤Ä¤«ËÍ¤ÏÃ¯¤â¤¬Á¢¤à¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¡äÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.yangskinny.com/feature/budokanlive_2025
