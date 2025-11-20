不倫されたらショックや怒りで、どうにかして相手を懲らしめようと考える人も多いでしょう。不倫の証拠集めをして慰謝料を請求するのが普通ですが、なかには同じことをやり返す人もいるようで……？ 今回は、サレ妻が仕返しのために不倫をしたら修羅場になった話をご紹介いたします。

やられたらやり返す

「夫の帰りが遅くなる日が多くなり、スマホを見たら不倫していることがわかりました。離婚を考えたけど、夫の裏切りが許せなかった私は、マッチングアプリで出会った男性と不倫。やられたからやり返すのはよくないとわかりつつ、こうするしか気持ちを晴らすことができなかったんですよね。

不倫相手との関係は刺激的で楽しくて、だんだん警戒心も薄れてしまい、昼間ならバレないだろうと思って自宅に呼ぶようになりました。すると仕事のはずの夫が突然家に帰ってきて、不倫相手と鉢合わせ……。夫は『なにしてんだよ！』とキレてきて修羅場になりました。でもそもそもは夫が不倫したことがきっかけだったので『自分だってずっと不倫してたくせに！』と言い返すと、急におとなしくなりました。

その後、冷静になって話し合いをして、お互いに慰謝料の請求はしないことで合意して離婚。こんなドラマみたいな修羅場は二度と経験したくないし、不倫なんて絶対にしないほうがいいと身をもって感じましたね」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年8月）

▽ 夫の不倫は許すことができませんが、仕返しをするかのように同じことをしても、誰も幸せにはなれませんよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。