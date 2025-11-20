【レポート】GENERATIONS、初ドキュメンタリー映画の公開前日イベントに登場！「全てのボーイズグループに起こりうる話」（白濱亜嵐）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

GENERATIONSが11月20日、ドキュメンタリー映画『GENERATIONS：The Documentary』公開前日スペシャルイベントに登場した。

■今まで誰も見ることのなかったGENERATIONSのリアルな表情が

グループ初となるドキュメンタリー映画は、昨年メンバーの脱退を経て新体制となったGENERATIONSが、様々な不安や葛藤を抱えながらあらたなスタートを切る瞬間や、2024年に行われたアリーナツアー『GENERATIONS LIVE TOUR 2024 “GENERATIONS 2.0”』の公演ごとに変わっていく心境の変化が収められており、今まで誰も見ることのなかった彼らのリアルな表情が描かれた作品になっている。第38回 東京国際映画祭（TIFF）に公式出品された。

本作は、11月21日より2週間限定で全国5都市（北海道・東京・愛知・大阪・福岡）で上映される。

GENERATIONSは現在、全国8都市14公演をまわるアリーナツアー『GENERATIONS LIVE TOUR 2025 “6IX SENSE”』を開催中。12月17日には8枚目のオリジナルアルバムとなるニューアルバム『6IX PIECE』をリリースする。

■映画情報

『GENERATIONS：The Documentary』

2025年11月21日（金）から東京・大阪・名古屋・札幌・福岡、全国5大都市にて2週間限定公開

■リリース情報

2025.12.17 ON SALE

ALBUM『6IX PIECE』

