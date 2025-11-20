日向坂46・山下葉留花、“推しメン”河田陽菜の卒業に号泣「悲しくなって、寂しくなって…」
日向坂46が19日、東京・国立代々木競技場第一体育館で日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」の東京初日公演を開催し、本編終了後には二期生・河田陽菜の卒業セレモニーが行われた。グループ加入前から河田を“推しメン”と慕ってきた四期生・山下葉留花は、卒業を迎える河田を前に思わず涙をこぼした。
【写真】河田陽菜、涙の卒業セレモニー
セレモニー終盤には、五期生の大田美月、四期生の山下、三期生の上村ひなの、そして二期生の金村美玖、小坂菜緒、松田好花がそれぞれスピーチを行い、河田への思いを語った。この中で山下は、河田への手紙を書いてきたと明かし、涙をこらえながら読み上げた。
「ご卒業おめでとうございます。本当はまだこの言葉を伝えたくない」と切り出した山下は、「私は加入する前から河田さんは幻の存在だと思ってましたし、加入した後も幻の存在で」と独特の言葉で思いを述べ、会場からは温かい笑いが起きた。
続けて山下は、「（下の）名前で読んでみてって何度かおっしゃってくださったんですけど、私にとって河田さんは、人生のたくさんの彩りをくださった神様のような存在なので、これからもきっと“河田さん呼び”は変わらないと思います。すみません」と“推しメン”ならではの距離感をにじませた。
さらに、「加入して間もないころ、『日向坂で会いましょう』の楽屋で、メイク中でも緊張してた私の手を取って、ポンって手を触れてくださったのを覚えていますか？ その日、手を洗えないくらいうれしくて、私もみんなに安心感を与えられる人になりたいって強く思いました」と初期の思い出を振り返った。
そして、「かわいいもカッコいいも持ち合わせている河田さんは無敵です。手紙を書いているとき、河田さんと一緒に活動させていただいた日々の記憶が溢れるほど蘇ってきて、悲しくなって、寂しくなって、心がギュっと痛くなりました。でも河田さんは最後の日は笑顔でいたいとおっしゃっていたので、私も笑顔でいます」と思いを語ると、河田も「いい笑顔だよ」と優しく返した。
最後に山下は「およそ8年間、本当にお疲れさまでした。河田さんの人生のストーリーに、私も登場させていただき、ありがとうございました。よかったらまた私のお家で寝ていってください。いつでも待っています。そして、今日も明日もあさっても、毎日応援してます。大好きです！」とあふれる気持ちをまっすぐに届けていた。
