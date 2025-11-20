40代からの“くびれ再生”習慣。１日２セット【腹斜筋を効率良く強化する】簡単エクササイズ
「お腹まわりが丸くなった」「ウエストのくびれが消えた気がする」という40代以降の女性におすすめしたい簡単エクササイズが【オブリークカールアップ・ピラティス】。脇腹の筋肉「腹斜筋」をピンポイントで刺激し、効率良く脇腹を引き締めることができます。姿勢を整えながら若々しく自然なくびれウエストを取り戻しましょう。
「腹斜筋」はくびれ作りのカギ
年齢を重ねると、姿勢の崩れや筋力低下により、お腹まわりが“寸胴”に見えやすくなります。その原因のひとつが、脇腹にある「腹斜筋」の衰え。この筋肉は、体をねじる・ひねる動作を支える重要な存在で、ここが弱るとウエストラインがぼやけ、全体の印象まで老けて見えてしまいます。逆に言えば、腹斜筋を鍛えることで、引き締まったくびれと立体的なボディラインがよみがえるのです。
オブリークカールアップ・ピラティス
（１）床にひざを立てた姿勢で仰向けになり、両足をあげる
（２）息を吸って、息を吐きながら頭を持ち上げる ※意識をお腹に集中させてください
（３）息を吸って、息を吐きながらお腹に意識を集中させて上半身を右にねじる ※呼吸は胸式で、吐いたときにお腹を絞るイメージで行います
（４）息を吸いながら上半身を（２）の位置に戻し、息を吐きながらお腹に意識を集中させて上半身を左にねじる
（３）、（４）を左右各４回１セットで“１日あたり２セットを目標”に実践します。なお、足を上げて行うのがキツい方は、足を床に置いた状態で行う形でOKです。ぜひ習慣化してみてくださいね。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞
🌼お腹まわりをねじって引き締め！１日１分【ウエストのくびれを取り戻す】簡単ポーズ