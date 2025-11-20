会わない方が心が軽い…。彼氏が“ストレス源”だと気づく瞬間３つ
好きなはずなのに、一緒に過ごすとなんだか疲れる。
連絡が来ると少し気が重くて、会わない日は妙に心が軽い…。
そんな違和感は、彼氏との関係がストレス源に変わりつつあるサインかも。
そこで今回は、彼氏が“ストレス源”とわかる瞬間を紹介します。
連絡が来るだけで気持ちがザワつく
彼氏からLINEが届いた瞬間に、胸が“ふっ”と重くなることはありませんか？
以前は嬉しかったのに、今は「返信しなきゃ」「また何か言われるかな」とプレッシャーが先にくる。
これは心が彼との関係に疲れている証拠です。
連絡＝ストレスになっている時点で、すでに恋のバランスは崩れています。
会えば楽しいのに、帰り道でどっと疲れる
会っている最中はなんとなく楽しくても、帰り道に「はぁ…疲れた」とため息が出るなら要注意。
彼の会話の癖、価値観の押しつけ、無意識のマウント、共感のズレ…。
そのひとつひとつが、あなたの心のキャパを削っている可能性があります。
、実はあなたが気遣い役になりすぎているのかもしれません。
会わない日の方が“素でいられる”と気づく
ふとした瞬間に「今日は会わなくてよかった」「ひとりの方が落ち着く」と感じる日が増えていませんか？
これは、彼の前で“自然体”でいられなくなっている証拠。
恋人関係が健全なとき、人は好きな人の前ほど自分らしくいられるもの。
あなたが無意識にストレスを溜め込んでいると、ひとり時間こそ“回復の場”になってしまいます。
「会わない方が心が落ち着く」という違和感は、あなたの心の本音でしょう。
無理して関係を続けるより、一度距離を置いた方が心はラクになることもありますよ。
