◆第４５回ジャパンカップ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）１週前追い切り＝１１月２０日、美浦トレセン

前走の天皇賞・秋で８着だったタスティエーラ（牡５歳、美浦・堀宣行厩舎、父サトノクラウン）は、ＷコースでダノンベルーガとジャパンＣに登録のある２頭での併せ馬を行った。１馬身先行すると、一杯に追う相手を尻目に馬なりのまま楽々と半馬身先着した。タイムも５ハロン６５秒４―１１秒５と上々で、使った上積みは大きい。

堀調教師は「天皇賞はスローペースでしたが、一番の敗因は坂のあるコースで最も速いラップの区間で仕掛けて脚を使ったことで、止まってしまいました。どんな馬でも止まってしまいます。拙い騎乗だったと言わざるを得ないのが残念ですが、レーン騎手も上がってきてすぐ『ｓｏｒｒｙ』と言いました」と前走について振り返った。

前走後は順調そのもの。トレーナーは「使った後のカイ食い、健康状態、脚元を含めてすべて問題はなく、毛づや、体の張りともに良好で、疲れはすぐ取れました。レースの１１日後にすぐ時計を出せたくらいで、厩舎のルーチンより進んでいます。１週前は使ったあとの状態を反映した追い切りを行うのですが、良好な状態だったので速いラップを刻み、自ら進んでいく感じでしまいも余力がありました。ＤＤＳＰ（喉の病気）の症状も出ておらず、ここまでは順調にこれています」とコメントした。