ｅスポーツで、１２月１０日からサウジアラビア・リヤドで行われる「ＦＩＦＡ ｅワールドカップ２０２５」に出場するｅ日本代表４人が２０日、都内のＪＦＡハウスで意気込みを語った。

日本サッカー協会・宮本会長からは「代表の誇りを持って頑張ってという話を以前した中で、そういう誇りというのは戦ってみて初めて気づくものなのかな、と自分の選手時代を思い返した時に思いました。ぜひ、たくさんの試合を４人で協力してやってもらい、悔しい思いも、いい思いもする中で、代表で戦うってこういうもんだなと分かってくるかと思います。そういうものをぜひつかむ大会にしてもらいたい。４０万人も参加した予選の中で、その人たちにもいいニュースを届けてもらいたい。これからも競技人口が増えていくと思うので、その中で日本が強いチームでこれから居続けるために、第一歩を踏み出してもらいたい」とエールを送った。

代表のＴｅｓｓ、Ａｘ、Ｔａｋａｋｉ、ＳＯＵＳＨＵＮはそれぞれ次のようにコメントした。

Ｔｅｓｓ「僕は攻撃特化の選手。今回ペアを組んでやりますが、火力担当というか、僕が仕掛けて、そこから起点を作るといった役割をしている。点を取るには自分の技量が必要かなと思っています」

Ａｘ「予選からＴｅｓｓと組んでいて同じ所属チームでもあります。お互い知っている仲なので、そういう攻撃的なプレースタイルをサポートするために、バランスを見たり、サポートであったり。そういう面で気を利かせるようなプレーが得意です」

Ｔａｋａｋｉ「僕自身のプレースタイルは本番に強いタイプ。基本的には、大会で通用する固い守備でボールをしっかり保持して戦うサッカーです。あとはＴｅｓｓが火力担当と言っていたが、僕は筋肉担当として、みんなを盛り上げられるように。サポートメンバーなので頑張りたいと思います」

ＳＯＵＳＨＵＮ「僕は他の人みたいに魅せるプレーはできないが、効率よく攻めて勝ちにこだわるサッカーで、勝負強く戦っていければなと思います」