◇ラグビー 「リポビタンＤツアー２０２５」 日本―ジョージア（２２日、トビリシ）

日本ラグビー協会は２０日、ジョージア戦（２２日、トビリシ）に臨む日本代表の試合登録選手を発表した。１５日のウェールズ戦からは、ＮＯ８マキシ・ファウルア（東京ベイ）とＷＴＢ石田吉平（横浜）、ＦＢ矢粼由高（早大）がチームから離脱。ＮＯ８はコーネルセン（埼玉）、左ＷＴＢとＦＢには植田和磨（神戸）とサム・グリーン（静岡）が入った。

世界ランク１３位の日本は、同１１位のジョージアに敵地で挑む。欧州遠征後の１２月には２７年Ｗ杯オーストラリア大会の組分け抽選会を控えており、有利とされる「バンド２（７〜１２位）」入りへ負けられない。大一番では、山本秀（ＢＲ東京）が出場すれば初キャップを獲得する。ジョージアとは昨年７月にホームで２３―２５の惜敗。今季最後のテストマッチで、雪辱を誓う。

◆日本代表登録選手

【ＦＷ】

小林 賢太（東京ＳＧ、８）

佐藤 健次（埼玉、８）

竹内 柊平（東京ＳＧ、２３）

エピネリ・ウルイヴァイティ（相模原、１０）

☆ワーナー・ディアンズ（ＢＬ東京、３１）

タイラー・ポール（東京ベイ、３）

下川 甲嗣（東京ＳＧ、２２）

ジャック・コーネルセン（埼玉、２８）

【ＢＫ】

斎藤 直人（トゥールーズ、２７）

李 承信（神戸、２８）

長田 智希（埼玉、２５）

チャーリー・ローレンス（相模原、８）

ディラン・ライリー（埼玉、３７）

植田 和磨（神戸、１）

サム・グリーン（静岡、５）

【控え】

平生 翔大（東京ＳＧ、２）

古畑 翔（埼玉、１）

為房慶次朗（東京ベイ、１９）

ハリー・ホッキングス（東京ＳＧ、１）

山本 秀（ＢＲ東京、―）

福田 健太（東京ＳＧ、７）

小村 真也（トヨタ、２）

池田 悠希（ＢＲ東京、１）

※☆はゲーム主将、数字はキャップ数