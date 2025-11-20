【ラグビー】２３歳のＷＴＢ植田和磨が先発 勝負のジョージア戦、登録選手２３人が発表 世界ランク１２位確保へ正念場
◇ラグビー 「リポビタンＤツアー２０２５」 日本―ジョージア（２２日、トビリシ）
日本ラグビー協会は２０日、ジョージア戦（２２日、トビリシ）に臨む日本代表の試合登録選手を発表した。１５日のウェールズ戦からは、ＮＯ８マキシ・ファウルア（東京ベイ）とＷＴＢ石田吉平（横浜）、ＦＢ矢粼由高（早大）がチームから離脱。ＮＯ８はコーネルセン（埼玉）、左ＷＴＢとＦＢには植田和磨（神戸）とサム・グリーン（静岡）が入った。
世界ランク１３位の日本は、同１１位のジョージアに敵地で挑む。欧州遠征後の１２月には２７年Ｗ杯オーストラリア大会の組分け抽選会を控えており、有利とされる「バンド２（７〜１２位）」入りへ負けられない。大一番では、山本秀（ＢＲ東京）が出場すれば初キャップを獲得する。ジョージアとは昨年７月にホームで２３―２５の惜敗。今季最後のテストマッチで、雪辱を誓う。
◆日本代表登録選手
【ＦＷ】
小林 賢太（東京ＳＧ、８）
佐藤 健次（埼玉、８）
竹内 柊平（東京ＳＧ、２３）
エピネリ・ウルイヴァイティ（相模原、１０）
☆ワーナー・ディアンズ（ＢＬ東京、３１）
タイラー・ポール（東京ベイ、３）
下川 甲嗣（東京ＳＧ、２２）
ジャック・コーネルセン（埼玉、２８）
【ＢＫ】
斎藤 直人（トゥールーズ、２７）
李 承信（神戸、２８）
長田 智希（埼玉、２５）
チャーリー・ローレンス（相模原、８）
ディラン・ライリー（埼玉、３７）
植田 和磨（神戸、１）
サム・グリーン（静岡、５）
【控え】
平生 翔大（東京ＳＧ、２）
古畑 翔（埼玉、１）
為房慶次朗（東京ベイ、１９）
ハリー・ホッキングス（東京ＳＧ、１）
山本 秀（ＢＲ東京、―）
福田 健太（東京ＳＧ、７）
小村 真也（トヨタ、２）
池田 悠希（ＢＲ東京、１）
※☆はゲーム主将、数字はキャップ数