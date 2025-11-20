ウエルシア薬局は、プライベートブランド（以下PB）「からだWelcia」から、「私100％自然なんですラカンカ甘味料 200g」「私100％自然なんですラカンカ甘味料 1kg」を11月21日から全国のウエルシア薬局で発売する。

ヘルスケアに関連する市場規模は年々拡大傾向にあり、経済産業省によると、ヘルスケア産業の市場規模は2050年までに約77兆円に拡大すると推計されている。

そこでウエルシア薬局は、健康を意識する消費者をサポートすべく、カロリーゼロ・糖質ゼロ、100％自然由来の甘味料「私100％自然なんですラカンカ甘味料 200g」と「私100％自然なんですラカンカ甘味料 1kg」を販売する。「私100％自然なんですラカンカ甘味料 200g」は手軽なトライアルサイズ、「私100％自然なんですラカンカ甘味料 1kg」は日常使いにぴったりな大容量サイズとなっている。



「私100％自然なんですラカンカ甘味料 1kg」

原料には世界的な羅漢果メーカーである「吉福思社」の羅漢果エキスを使用し、料理やお菓子作り等にも使いやすい顆粒タイプに仕上げた。「ロカボプラス」認証のカロリーゼロ・糖類ゼロの甘味料なので、安心して食べてほしいという。

［小売価格］

私100％自然なんですラカンカ甘味料 200g：537円

私100％自然なんですラカンカ甘味料 1kg：2138円

（すべて税込）

［発売日］11月21日（金）

