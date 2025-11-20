カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、特許製法によるユニークな形状が特徴のハード食感グミ「カンデミーナ」シリーズの新商品「カンデミーナグミWインパクト 一撃いちごソーダ」を、11月25日から全国のコンビニエンスストアおよび駅売店で数量限定発売する。

「カンデミーナ」は、特許製法によるユニークな形状でハードな食感を提案する、エンターテインメントグミブランド。ブランド年間売上は30億円以上、食品産業新聞社主催「第53回食品産業技術功労賞 商品・技術部門」を受賞するなど、カンロにおいてピュレグミに次ぐグミブランドとして、若い世代やビジネスパーソンを中心に好評を得ている。





昨年10月には、グミの厚さを定番商品「カンデミーナグミ スーパーベスト」の約2倍にした「カンデミーナグミWインパクト」を発売。形状も波型を進化させた「激厚W波型」を採用し、奥歯でグッと噛みしめるような持続性のあるハードな弾力食感が好評を得ている。

今回、シリーズの新フレーバーとして「カンデミーナグミWインパクト 一撃いちごソーダ」を発売する。味わいはいちごソーダ味に刺激感をプラスし、“電撃感”をアップした。パッケージは、“電撃”感が一目で伝わる、弾力・味わいの刺激的な世界観を演出するデザイン。日常のおやつや小腹満たしにはもちろん、もうひと頑張りしたい時、リフレッシュしたいときなどにぜひ賞味してほしい考え。

［小売価格］216円（税込）

［発売日］11月25日（火）

カンロ＝https://www.kanro.co.jp