¡È¸Ä¿Í¤ÎÇº¤ß¡É¤«¤é¡È¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î²ÝÂê¡É¤Ë¡£µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡¢¥Õ¥§¥à¥±¥¢»Ô¾ì¤Îº£
ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÏÃÂê¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¡£¥Õ¥§¥à¥±¥¢¤Î¸½ºßÃÏ2025¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿´¤ÈÂÎ¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§¥à¥±¥¢¤ä¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇµÞÂ®¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¡¢»Ô¾ì¤¬³ÈÂç¡£µÛ¿å¥·¥ç¡¼¥Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¥¾¡¼¥óÀìÍÑ¤Î¥½¡¼¥×¤äÊÝ¼¾¥ª¥¤¥ë¤Ê¤É¤¬¼ê·Ú¤ËÇã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¸Íý¤äÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¸ì¤ì¤ë¶õµ¤¤â¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò¡Ö¤È¤Æ¤â´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Õ¥§¥à¥±¥¢¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö¤ÎÉÚÅÄ°¦¤µ¤ó¡£
¡ÖÂç¼ê´ë¶È¤¬¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¡õ¥Õ¥§¥à¥±¥¢»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¹ñ¤Î»Üºö¤È¤·¤Æ½÷À»Ù±ç¤¬½Å»ë¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÉáµÚ¤ÎÍ×°ø¡£¥Õ¥§¥à¥±¥¢¤Ï¤â¤Ï¤ä°ì²áÀ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½÷À¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤¬¡Ø¸Ä¿Í¤ÎÇº¤ß¡Ù¤«¤é¡Ø¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î²ÝÂê¡Ù¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¡¢¥±¥¢¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä½÷À¤ÎQOL¡ÊÀ¸³è¤Î¼Á¡Ë¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
ÉÚÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥§¥à¥±¥¢¤Ë¤È¤¯¤Ë´Ø¿´¤¬¹â¤¯ÀÑ¶ËÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿´¿È¤ÎÇº¤ß¤¬ÀÚ¼Â¤Ë¤Ê¤ë40¡Á50Âå¤Î¹¹Ç¯´üÀ¤Âå¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£°ìÊý¡¢20¡Á30Âå¤ÎananÆÉ¼ÔÀ¤Âå¤Ï¡¢Èæ³ÓÅª¥Õ¥§¥à¥±¥¢¤ò¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Ë¤¯¤¤·¹¸þ¤¬¡£
¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤Ï¡¢»Å»ö¤ËÍ·¤Ó¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤È¡¢ËèÆüÁ´ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¸þ¤¹ç¤¦Í¾Íµ¤¬»ý¤Á¤Ë¤¯¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Þ¤º¤Ï»õËá¤¤ò¤¹¤ë´¶³Ð¤Ç¡¢¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¥¾¡¼¥ó¤Ë¤ÏÀìÍÑ¥½¡¼¥×¤ò»È¤¤¡¢ÊÝ¼¾¤¹¤ë½¬´·¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥Ë¥ª¥¤¤Î¥±¥¢¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²¿¤è¤êËèÆü²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òÂçÀÚ¤¹¤ëÂè°ìÊâ¡£Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¿´¤ÈÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢PMS¤Ê¤É½÷ÀÆÃÍ¤ÎÉÔÄ´¤ËÇº¤à¿Í¤Ï¡¢¥Ô¥ë¤ÎÉþÍÑ¤ò´Þ¤á¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥±¥¢¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ø¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼é¤ê¡¢²þÁ±¤¹¤ë¡Ù°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ò¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÎÏ¤ò°é¤à¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡ Âç´ë¶È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¥Õ¥§¥à¥±¥¢»Ô¾ì¤Ë»²Æþ
¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤¬¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¥Õ¥§¥à¥±¥¢¶È³¦¡£¤·¤«¤·¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬½÷À¤ÎÂÎÄ´¤ò¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖRizMo¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¥í¡¼¥ÈÀ½Ìô¤¬¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¥¾¡¼¥óÀìÍÑ¥½¡¼¥×¡ÖLABiOME¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºòÇ¯Ëö¤«¤éº£Ç¯¤Ë¤«¤±¡¢Âç¼ê´ë¶È¤ÎËÜ³Ê»²Æþ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÁ´¹ñÅ¸³«¤ä¡¢¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÀßÄê¤ò¼Â¸½¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¶¯¤ß¡£Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë´ë¶È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤È±Æ¶ÁÎÏ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÉÚÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¢¡Ö½÷ÀÈÇ¹üÂÀ¤ÎÊý¿Ë2025¡×¤Ë¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¤Î³èÍÑ¤ÈÉáµÚ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹àÌÜ¤¬ÌÀµ
º£Ç¯6·î¤Ë³ÕµÄ·èÄê¤µ¤ì¤¿¡Ö½÷ÀÈÇ¹üÂÀ¤ÎÊý¿Ë2025¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¤Î³èÍÑ¤ÈÉáµÚ¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê»Üºö¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ä¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯À½ÉÊ¤Î³«È¯»Ù±ç¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·ÈÂÎÀ©¤òºî¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¤ò¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥§¥à¥±¥¢»Ô¾ì¤¬µÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ½÷À¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤¬¼Ò²ñÅª¤Ê²ÝÂê¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»þÂå¤Î¿Ê²½¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡×
£ ¥ß¥Ë¥Ô¥ë¤Î½èÊý¡õ¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô¤ÎÌô¶ÉÈÎÇä¤Ê¤É¹¤¬¤ëÁªÂò»è
·ìÀò¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¾¯¤Ê¤¤¡Ö¥ß¥Ë¥Ô¥ë¡×¤Î½èÊý¤ä¡¢¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô¡Ê¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¡Ë¤Î»ÔÈÎ²½¤¬º£Ç¯Àµ¼°¤Ë¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢½÷À¤¬¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁªÂò¤ò¡¢¼«¤é¤Î°Õ»×¤Ç¹Ô¤¨¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÅª¤ÊÎ®¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎÄ´¤äÀ¸³è¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢PMSÂÐºö¤äÈòÇ¥Ë¡¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤Ç¥¿±¤Î¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ®¤ä¤«¤Ê¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢½÷À¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿ÊýÉÚÅÄ °¦
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Õ¥§¥à¥±¥¢¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö¡£20Ç¯°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Ä¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡£½÷À¤Î¼«³èÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¥Õ¥§¥à¥±¥¢¤òÄó¾§¡£¹ÖºÂ¤äÂÎ¸³²ñ¤ò³«¤¡¢½÷À¤Î¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¸þ¾å¤Ë¿ÔÎÏ¡£
¥¤¥é¥¹¥È¡¦¥¤¥½¥¬¥¤¥Ò¥È¥Ò¥µ¡¡¼èºà¡¢Ê¸¡¦·§ºäËãÈþ
anan 2472¹æ¡Ê2025Ç¯11·î19ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê