台湾有事を巡る高市首相の発言をうけ、対抗措置を打ち出している中国政府。日本産水産物の輸入を事実上停止しましたが、その影響が中国国内でも見え始めています。

◇

20日午後4時すぎ、会見を行った中国政府。

中国外務省 報道官

「高市首相の発言が中国人民の感情を傷つけ、日中韓の協力基礎と雰囲気を破壊したせいで、日中韓関連会合の開催条件があわなくなった」

今月24日にマカオで予定されていた日中韓の文化相会合が延期となりました。

■北京の日本料理店で「予約が約半数キャンセル」

日に日に強まる、中国側の圧力。影響は大きく…。

日本料理店「東也」 谷岡一幸店主

「11月と12月の予約が約半数キャンセル」

北京の日本料理店では予約キャンセルが急増。さらに19日、日本産水産物が事実上の輸入停止となり…。

日本料理店「東也」 谷岡一幸店主

「来年、事業継続できるかどうか岐路に立たされている」

■外務省幹部「対抗措置の応酬となれば…」

中国が撤回を求めているのが、高市首相の発言です。

台湾を支援するアメリカ軍が中国から攻撃される例を挙げた上で、日本が集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」になりうると答弁したことを巡り、急速に冷え込んだ日中関係。

木原官房長官

「現在、中国側と技術的なやり取りを継続している状況」

日本政府は、日本産の水産物を巡っては再開に向けて働きかけていく考えです。

一方、今後について、複数の外務省幹部は“長期化は避けられない”との見方を示しています。



ある政府関係者は「1週間、2週間で解決する問題ではない」、ある外務省幹部は「対抗措置の応酬となればより危険な状況に陥るリスクがある」としています。

冷え込む日中関係、影響の長期化が懸念されます。