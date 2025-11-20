コーセーコスメポートは、クレンジングブランド「ソフティモ」から、「ポケモンスペシャルパッケージ」を12月1日から全国の量販店・ドラッグストアを中心に数量限定で順次発売する。

今回の「ソフティモ ポケモンスペシャルパッケージ」はポケモンたちを水彩タッチで柔らかく表現し、見ていて心が癒されるようなデザインになっている。



左から：「スピーディ クレンジングオイル」「ディープ クレンジングオイル」

「スピーディ クレンジングオイル」は、マスカラクリア成分（ジカプリン酸PG）・角栓クリア成分（エチルヘキサン酸セチル・トウモロコシ胚芽油）配合のスピーディ処方のクレンジングオイル。落としにくいマスカラや角栓にもみるみるなじんでスルンと落とし、スッキリすべすべ肌に洗い上げる。

「ディープ クレンジングオイル」は、毛穴の奥の汚れまでじっくり溶かし出す角栓クリア処方のクレンジングオイル。落ちにくいメイクとともに毛穴の黒ずみやザラつきもスッキリ落とし、つるつる肌に洗い上げる。



「クリアプロ クッションクレンジングオイル」

「クリアプロ クッションクレンジングオイル」は、クッションタッチで摩擦感ゼロ。植物油脂を主成分にした濃密クレンジングオイル。使うたび角層の水分量を高めるうるおい効果で、しなやかなすべすべ素肌に導く。アロマティックフローラルの香りとなっている。



「クリアプロ 酵素クレンジングオイル」

「クリアプロ 酵素クレンジングオイル」は、保湿成分65％配合のクレンジングオイルとのこと。「毛穴すっきり酵素分解技術」によって、毛穴につまった角栓を落としやすくする。蓄積汚れ（古い角質など）まで分解し、毛穴の気にならないつるすべ肌に導く。リラックスハーブの香りとなっている。

「ソフティモ」は1995年に誕生して以降、メイクや肌の汚れを残すことなくしっかり落とすことを追求し続け、配合成分や肌に負担をかけないやさしい使い心地にこだわってきた。機能性の高さや求めやすい価格帯、豊富なラインアップでクレンジング売上個数第1位（インテージ SRI＋ クレンジング（セルフ・薬系）市場 2024年1月〜12月の累計販売個数実績（ソフティモブランド計））を獲得するなど幅広い消費者に支持されている。

［発売日］12月1日（月）から順次

コーセーコスメポート＝https://www.kosecosmeport.co.jp