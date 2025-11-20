【コンプレックス解消Q＆A】お悩み別で知りたい♡ アウター選びのコツ／コーデ術をお届け！

新しいアウターが欲しいけど、自分にあうデザインがわからないコ必見！今回は、村瀬紗英と三浦理奈とともに“コンプレックス”を解消する「アウター選びのコツ」をお届けします。スタイルアップが狙えるアウターやお悩みを解決するコーデ術をお見逃しなく♡

コンプレックス解消Q＆A

アウターでニガテを克服！

人によってお悩みパーツは異なるもの......。ここではお悩み別に、コンプレックス解消術をご紹介♡

アイテム選びやコーデ術をマスターしてダイエットいらずの冬を楽んで♡

Question ずん胴体型を隠す方法ある？

ペプラムアウターなら着るだけでメリハリシルエットが手に入る！！

ボトムをタイトにしてオンナみあふれるスタイルに

くびれラインをメイクして体の厚みをカムフラージュ。ウエストからのすそ広がりで腰まわりも可愛くカバーできちゃう！

キルティングペプラムコート 41,800円／HONEY MI HONEY ブラウンハーフパンツ 7,150円／レイ ビームス（レイ ビームス 新宿）バブーシュカ 3,300円／OVERRIDE（OVERRIDE 神宮前）メリージェーン 15,400円／RESEXXY

Question 脚が短いのが悩み......。ごまかせる？

ショート丈アウターで3:7の脚長バランスに

プードルファー が愛らしいダッフルコートで甘さも◎

ハイウエストボトムあわせでウエスト位置が高〜くサギ見え。ボトムはロング丈が脚長のヒケツ。

ピンクビッグカラーファーコート 17,600円／RESEXXY デニムパンツ 27,500円／レッドカード トーキョー×レイ ビームス（レイ ビームス 新宿）パンプス 9,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

Question バストの大きさで着ぶくれしないコツは？

ライダースで鎖骨をアピってきゃしゃ見え♡

ふんわりフィットなシルエットワンピでほっそり見せ

デコルテをしっかり見せつつ大きめサイズでお胸をカバー。BIGえりで小顔効果もGET♡

黒ビッグカラージャケット 17,600円／dazzlin カーディガンつき花柄キャミワンピース 21,450円／LILY BROWN ブーツ 15,400円／rienda（バロックジャパンリミテッド）

撮影／藤原宏（Pygmy Company）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／村瀬紗英、三浦理奈（ともに本誌専属）文／大熊芹奈

村瀬紗英

三浦 理奈