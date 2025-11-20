【コンプレックス解消Q＆A】お悩み別で知りたい♡ アウター選びのコツ／コーデ術をお届け！
新しいアウターが欲しいけど、自分にあうデザインがわからないコ必見！今回は、村瀬紗英と三浦理奈とともに“コンプレックス”を解消する「アウター選びのコツ」をお届けします。スタイルアップが狙えるアウターやお悩みを解決するコーデ術をお見逃しなく♡
コンプレックス解消Q＆A
アウターでニガテを克服！
人によってお悩みパーツは異なるもの......。ここではお悩み別に、コンプレックス解消術をご紹介♡
アイテム選びやコーデ術をマスターしてダイエットいらずの冬を楽んで♡
Question ずん胴体型を隠す方法ある？
ペプラムアウターなら着るだけでメリハリシルエットが手に入る！！
ボトムをタイトにしてオンナみあふれるスタイルに
くびれラインをメイクして体の厚みをカムフラージュ。ウエストからのすそ広がりで腰まわりも可愛くカバーできちゃう！
Question 脚が短いのが悩み......。ごまかせる？
ショート丈アウターで3:7の脚長バランスに
プードルファー が愛らしいダッフルコートで甘さも◎
ハイウエストボトムあわせでウエスト位置が高〜くサギ見え。ボトムはロング丈が脚長のヒケツ。
Question バストの大きさで着ぶくれしないコツは？
ライダースで鎖骨をアピってきゃしゃ見え♡
ふんわりフィットなシルエットワンピでほっそり見せ
デコルテをしっかり見せつつ大きめサイズでお胸をカバー。BIGえりで小顔効果もGET♡
撮影／藤原宏（Pygmy Company）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／村瀬紗英、三浦理奈（ともに本誌専属）文／大熊芹奈
村瀬紗英
三浦 理奈