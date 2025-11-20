永谷園は、カップにお湯を注ぐだけで、いつでもどこでもお茶づけを楽しめる“カップ入りお茶づけ”の新ラインアップとして、消費者から発売の要望が寄せられていた「カップ入り 梅干茶づけ」を来年1月19日から発売する。

カップ入りお茶づけは、「お湯を注ぎ3分待つだけで、いつでもどこでも楽しめる＆ホッと一息つける」フリーズドライごはん入りのお茶づけ。

昨年9月発売以来、老若男女問わず消費者に支持され、累計1200万食（9月末時点）に達した。また、2月には日本食糧新聞社「第43回食品ヒット大賞」において優秀ヒット賞を、同年11月には「日経トレンディ」2025年12月号「2025年ヒット商品ベスト30」において20位に選出された。

現在の商品ラインアップは「お茶づけ海苔」「さけ茶づけ」の2アイテムだが、多くの消費者から「ぜひ梅干茶づけも発売してほしい」との声が寄せられたという。これを受けて、今回「カップ入り 梅干茶づけ」を発売する。

品質のポイントは、“いつものあの味“をさらに楽しむため、カップ専用品質を再設計した。レギュラー茶づけ（袋入り商品）に入っている梅干フレークに加え、湯溶けしないカップ専用FD梅をブレンド。梅干の彩りとおいしさを最後のひと口まで楽しめる。「しその実」「しその葉」で、心地いい食感とさわやかな風味を楽しめるという。

永谷園 マーケティング本部 小田友紀子氏は、多くの消費者から『梅干茶づけが一番好きなの、いつ出るの？』の声が直接寄せられ、とても嬉しい。味づくりでは、梅干の彩り・酸味・さわやかな風味に力を入れたので、消費者には『リフレッシュしてもうひと頑張りしよう』という時にぜひ食べてもらいたい」とコメントしている。

［小売価格］240円（税別）

［発売日］2026年1月19日（月）

永谷園＝https://www.nagatanien.co.jp