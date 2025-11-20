「2025年秋ドラマ」出演の好きな女性俳優ランキング！ 「中条あやみ」を抑えた上位2人は？
現在、NHKや民放テレビ局で数多くの秋ドラマが放送されています。
そこで、All About ニュース編集部は10月23〜24日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「2025年の秋ドラマ出演俳優」に関するアンケート調査を実施。この記事では、女性俳優に関するランキングを紹介します。
それでは、「2025年秋ドラマ出演の好きな女性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。
3位は中条あやみさんで、『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）に出演中です。竹内涼真さんと夏帆さんがダブル主演を務めるドラマで、谷口菜津子さんの同名漫画が原作。破局した主人公の2人が、料理を通じて自分を見つめ直す成長＆再生ロマンスコメディー作品となります。
中条さんが演じているのは、竹内さん演じる勝男がマッチングアプリで知り合う柏倉椿。通販会社の社長を務める明るい性格の女性で、思ったことをすぐ口に出してしまうキャラクターです。勝男とは友達となり、よき相談相手として大活躍中です。
回答者からは、「美人さんで、演技も役に入り込むのが上手だと思う」（20代女性／長野県）、「圧倒的に美人で、見ていて幸せになる」（60代女性／静岡県）、「清楚でありつつも芯のある印象があり、スクリーン・画面で存在感があると感じている」（30代男性／富山県）などの意見が寄せられました。
2位は天海祐希さんで、『緊急取調室』（テレビ朝日系）にて主演を務めています。2014年から続く人気シリーズの最新作で、天海さんは叩き上げの取調官・真壁有希子を担当。シリーズ完結編の劇場版『緊急取調室 THE FINAL』の公開が12月26日に控え、ドラマ版も大きな盛り上がりをみせています。
今回の『緊急取調室』でも、犯罪を強く憎み被疑者を「マル裸にする」を信条に取調べに臨む真壁が大活躍。どんな逆境も乗り越える真壁は、天海さんのイメージにばっちりハマっています。
回答者からは、「昔からかわいくて美しくて見た目もさながら演技が自然で魅力的だから」（30代女性／北海道）、「容姿もさることながら、色んな意味でかっこいい女性だから」（50代女性／千葉県）、「天海祐希の主演ドラマにハズレはないなと思う」（30代女性／埼玉県）などの意見が寄せられました。
1位は宮崎あおい（※崎はたつさき）さんで、『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）に出演中です。同ドラマは、主演を大泉洋さんが務め、数多くの名作を生み出す野木亜紀子さんが脚本を担当。“ちょっとだけエスパー”になった主人公たちが、世界を救うジャパニーズ・ヒーロードラマとなります。
宮崎さんが演じるのは、主人公・文太を本当の夫だと思い込んでいる謎の女性・四季。悲惨な事故で夫を亡くした過去を持ち、現在は文太と暮らしながら、クリーニング店で働いています。年齢を重ねてもかわいらしい宮崎さんが話題を集め、ドラマの人気を押し上げているところです。
回答者からは、「昔も今も変わらない外見、吸い込まれる演技力」（30代女性／埼玉県）、「久しぶりにドラマで見たがすごい透明感があって好きになった」（50代女性／千葉県）、「見惚れてしまう。何もしなくても出ているだけでつい見てしまう」（40代女性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
