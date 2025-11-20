ぺんてるは、一昨年9月に立ち上げた化粧品ブランド「lulu's cosmetico（ルルズコスメティコ）」から、アイブロウペンシルの新色「Charcoal Black（チャコールブラック）」「Charcoal Gray（チャコールグレー）」の2色を、12月5日から順次発売するす。

ルルズコスメティコのアイブロウペンシルは、楕円形でほどよく柔らかい描き心地の芯と、水や汗にもにじみにくい耐久性が特長とのこと。この描きやすさや落ちにくさなどが多くのユーザーに評価されており、6月には「LDK the Beauty（web版）」で「ダークブラウン」がA評価を受賞した。

今回の新色は、性別問わず使いやすいナチュラルなブラック系「チャコールブラック」と「チャコールグレー」の2色となっている。ルルズコスメティコのアイブロウは、髪色に合わせやすい色を追及した全5色のラインアップとなり、1本で自分に合った自然な眉に仕上げることができる。

「lulu's cosmetico（ルルズコスメティコ）」とは、「紙から目元へ 優れた筆記具の技術を化粧品の世界へ」というコンセプトをもとに、筆記具メーカーのぺんてるが手掛ける化粧品ブランド。筆記具製造で培ってきた、ペン先や色、素材の技術、使いやすさを応用した製品を展開している。ブランド名は、ぺんてるくれよんのパッケージイラストで親しまれている女の子のキャラクター「ルル （lulu）」と、イタリア語で化粧品を意味する「コスメティコ（cosmetico）」に由来する。

新色の特長は、ナチュラルなブラック系「チャコールブラック」「チャコールグレー」の2色。性別問わず、使ってもらいやすいカラーとなっている。

既存の「ライトブラウン」「オリーブブラウン」「ダークブラウン」の3色のラインアップに、性別問わず使いやすい「チャコールブラック」「チャコールグレー」の2色が加わり、全5色展開となる。髪色に合わせやすい色を追及した、似合う色が必ず見つかるラインアップとなっている。

絶妙な柔らかさの楕円形の芯は細い線も太い線も描きやすく、毛を足すように描くだけで自然な眉に仕上がる。

高粘度オイルの配合により、肌にしっかりと密着する。水や汗、皮脂にも強いため、にじみにくく落ちにくいアイブロウペンシルとなっている。

筆記具製造で培ってきた精密加工技術を応用した気密性の高いキャップは、アイブロウペンシルの乾燥を防ぐ。最後まで柔らかさを保ったまま使える。

安心して使ってもらえるよう、肌への負担と刺激を抑えた「アルコールフリー」「鉱物油フリー」「動物由来成分フリー」「香料フリー」の4つのフリーを実現している。

［小売価格］各1320円（税込）

［発売日］12月5日（金）から順次

ぺんてる＝https://www.pentel.co.jp