「是非笑ってください！」木村拓哉、ロバート秋山との楽しげツーショット！ 満面の笑みで砂浜を乗馬
俳優の木村拓哉さんは11月20日、自身のInstagramを更新。お笑いトリオ・ロバートの秋山竜次さんとの楽しそうなツーショットを公開しました。
【写真】木村拓哉＆ロバート秋山の楽しげツーショット
この投稿には、記事執筆時点の20日現在で5万1000件を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
「かなり楽しい時間になっていると思う」木村さんは「本日オンエア『秋山ロケの地図』。かなり楽しい時間になっていると思うので、是非笑ってください！」と、バラエティー番組『秋山ロケの地図』（テレビ東京系）を告知。あわせて、秋山さんと砂浜で乗馬をする写真を掲載しました。2人とも満面の笑みを浮かべ、とても楽しそうです。
「合成に見えてくる」ツーショットも！同番組の公式X（旧Twitter）アカウントも同日、木村さんと秋山さんのツーショットを投稿し放送を告知。「木村さんが #アロチ に本当に来てくれたのか…写真は合成じゃないのか…アロチ愛は本当なのか…放送で確認お願いします」とつづっていますが、ファンからは「秋山さん、めっちゃ身体でかすぎて合成に見えてくる」「めっちゃ楽しみ」といった反応が寄せられています。気になった人は、番組もぜひチェックしてみてくださいね。
