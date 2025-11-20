北中米W杯の大陸間プレーオフ組み合わせが決定！ ２日前に森保Jと戦ったボリビアはスリナムと激突、アジア予選POを制したイラクは…
現地11月20日、北中米ワールドカップの大陸間プレーオフの抽選会がスイスのチューリッヒにあるFIFA本部で行なわれた。
プレーオフには、ボリビア、イラク、コンゴ民主共和国、ニューカレドニア、ジャマイカ、スリナムの６か国が参加。２つのグループに分かれてシングルレグのトーナメントを勝ち抜いた２チームが本大会の出場権を獲得する。
抽選の結果、パス１の準決勝ではニューカレドニアとジャマイカが対戦し、その勝者が決勝でコンゴ民主共和国と相まみえる。
一方のパス２は準決勝で、18日に日本代表とキリンチャレンジカップで戦ったボリビアとスリナムが激突。勝ち上がったほうが決勝でアジア予選プレーオフを制したイラクと激突する。
組み合わせは以下の通り。
パス1
・準決勝
ニューカレドニア vs ジャマイカ
・決勝
コンゴ民主共和国 vs パス1準決勝の勝者
パス2
・準決勝
ボリビア vs スリナム
・決勝
イラク vs パス2準決勝の勝者
大陸間プレーオフは2026年３月26日から31日にかけてメキシコで行なわれる予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
