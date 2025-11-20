「写っちゃってます!!」ラランド・サーヤ、心霊写真を公開？ 「氣づいて!!」「半分になってた」
お笑いコンビ・ラランドのサーヤさんは11月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。心霊写真？ を公開し、話題となっています。
【写真】「写っちゃってます!!」「氣づいて!!」
ファンからは「でっかい霊が写っちゃってます!!」「氣づいて!!」「助けて〜！！(笑)」や「準備不足ダルマが半分写ってる!!」「ニシダさん半分になってた」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「準備不足ダルマが半分写ってる!!」サーヤさんは1枚の写真を投稿。「見えちゃったかな」と右側に霊……ではなく相方のニシダさんが見切れて写っています。表情やポーズをしっかり作っているサーヤさんと対照的に、ニシダさんは完全に油断している様子です。
『ラヴィット！』にコンビで出演同日、バラエティー番組『ラヴィット！』（TBS系）に出演したラランドの2人。サーヤさんが投稿した写真も放送前後で撮影したものと思われます。ラランドの公式Xアカウントにはツーショットが公開されているので、気になった人はチェックしてみてくださいね。
