化けの皮が剥がれたモラハラ夫！別居後の「壮絶な協議離婚のウラ側」【ママリ】

夫のモラハラが悪化！離婚を前提とした別居中

離婚を前提に、夫と別居しているという、投稿者さん。産後から、夫のモラハラが悪化したことが原因のようです。「嫁は義実家に従うもの」と言われ、目が覚めたといいます。ママリに寄せられた声をご紹介します。

夫と離婚を前提とした別居中です。

産後から夫のモラハラが悪化し、子供の病気に関しても理解してもらえずなんとかなるの一言で会社や友人の前ではイクメンを装い、嫁は義実家に従うものと言われ、目が覚めました。



8月に相手から自宅に帰ってくるなと言われたことで別居開始、現在弁護士を通じてやりとりをしていますが、養育費払わない・面会希望しないの条件で親権を渡すという条件を相手が提示してきています。

他には、当てつけのように何かにつけての支払いを要求する連絡が来ています。

婚姻費用は未払いで調停予定です。

離婚調停は相手方から起こすと言われていますが、それに関しての連絡は数ヶ月経っても何もありません。



子供に病気があり保育園入園は未だ叶わず、それなのに育児に専念したいから育休を延長しているだけで働けないわけではないと言われ、子供の病気を含めて何もわかってくれていないんだと悲しくなりました。

（義父母、夫の言い分として、義実家は霊的なものが見え、子供の病気は夫婦不仲によるもの、私が夫に従えば良くなるんだそうです）

そのくせ友人同士の飲み会では、「今年1番充実していたのは子供の育児をしていたとき」などと言っているそうです。

いいとこ取りしたあれが育児だったのかと、そんなやつと幸せな家庭を築こうとしていたなんて馬鹿馬鹿しすぎて、自分にも腹が立ちます。

そんな夫はいらないし、父親としてもなんの役目も果たさないのでいらないのはわかっています。

子供に対する責任も負わず、独身貴族のように遊び歩き自由を謳歌し、私にだけ負担が偏っている気がして悲しくなります。

息子は可愛いし、命をかけて守りたい存在です。

まだうまく気持ちを切り替えられず、私自身夜中になると泣いてしまうことも多いです。

そもそも、私より稼ぎが多い夫が、私に対して金銭的要求が多いのがとても気になるというか、執着が恐ろしいです。

私には仕事を辞めて専業主婦になってほしい、家族で義父母の近くに引っ越したいとか言ってきたくせに、専業主婦で暮らせるほどの年収もなく、見栄ばかり張り、俺の金で俺の住みたいところに家を建てるんだから文句は言わせないなどと言い出し、義実家の県には子供の病気を見てくれる病院がないと言っても隣県まで2時間かけて通えばいいと言われ、改めて思うと義父母ファーストで、私や息子のことを1ミリも考えてくれない人でした。



付き合ってる時や結婚直後はとても優しい人だったのに、ある日突然怒り出したのをきっかけに、人が変わったように感じましたがあれが本性なんですよね。

そう言い聞かせて、昔の思い出は昔の思い出として、そっと小さく畳み込む作業中です。



夜中に長々とすみません🙇‍♀️

あたたかいコメントいただけたらとても嬉しいです😭 出典：

qa.mamari.jp

結婚する前はやさしい人だったそうですが、今では、義実家優先のモラハラ夫になってしまったようですね…。



本性を知って、もう昔のようには戻れないですよね。また、離婚するにも時間がかかりそうで、投稿者さんがモヤモヤしてしまう気持ちもわかります。

ママリに寄せられた声

ここからはママリに寄せられた声をご紹介します。

目が覚めて良かったです。

あなたの選択とても素敵だと思います。

見た感じ偏ってる気がするじゃなくて、あなたにしか負担はないように思いました。

子供さんの病気を抱えながら、モラハラ夫との戦い…どうかボブ子様の体調が心身ともに崩れませんように。

応援してます。 出典：

産後のモラハラ、

子供の病気に寄り添わない。



妻も子供も大切にしない男が、

親権取れると思ってるのが笑えちゃいますね。



例え浮気をするような女性でも、

親権は女性に有利に働くものなので

ただの脅しであり、まともに取り合う必要ありません。

そうやって言っておけばどうにかなる。



どうせ親権は譲らないだろうから、

俺は子供も見なくていいし、

金も払わないで済む。

そう思っての提示でしょう。

もう性格、発言に、

俺は育児もしなかった、妻も大切にしなかったって出ちゃってます。

調停員の人も分かると思いますよ。 出典：

その点は調停員がまともであれば問題無いと思います。

相手方の弁護士とはお会いしたことあるのでしょうか？



自分から会いに来なくなったことや、育児しない点など相手の不利なところは証拠もあればなお良いですね。

ラインの会話など。

もし無いのであれば、今のうちにラインで残しておくのも手です。



今別居しているので、その間の婚姻費用も本来は取れますし、

大変ですが気持ちで負けないでくださいね。 出典：

ママリに寄せられたコメントでは、離婚調停を行ったとしても、いまの状況で「投稿者さんにとって、不利になるようなことは何一つない」と教えてくれていますね。夫とのラインなども残しておけば、有利な証拠になるようです。



「養育費を払わず、面会もしない」なんて、子どもに対して愛情があったのだろうか？と疑問を抱かざるを得ません。早く縁を切って、投稿者さんとお子さんにとって、新たな人生を歩んでいってほしいですね。

記事作成: ochibis

（配信元: ママリ）