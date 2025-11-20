瀬戸朝香、上地雄輔らとのプライベートショット披露「ゆうちゃんは誰とでも仲良くなれる人なの!?」
俳優の瀬戸朝香（48）が20日、自身のインスタグラムを更新。俳優の上地雄輔（46）、3人組ヒップホップユニット・HOME MADE 家族（現在は無期限活動休止）のリーダー・MICRO（48）とのプライベートショットを公開した。
【写真】上地雄輔＆MICROとプライベートでの食事会ショットを披露した瀬戸朝香
瀬戸は「ゆうちゃんこと上地雄輔くん たいちゃんことホームメイド家族のmicroくんとご飯に行った」と報告し、2枚の3ショットをアップ。
「ゆうちゃんは番組で一度だけ共演して会うのは2回目 なんだろ、、、ゆうちゃんは誰とでも仲良くなれる人なの!?プライベートで会うのは初めてなのに昔から知っている感覚」「たいちゃんは知り合って10年近く経つのかな 家族ぐるみで遊ぶ仲」とそれぞれを紹介しながら、楽しい時間を過ごしたことを伝えた。
この投稿にファンからは「仲のよさしか伝わりません 素敵ですねー」「楽しさが伝わります。とても素敵です」などのコメントが寄せられている。
