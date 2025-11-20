YOSHIKI¡¢º½Çù¤Ç¥é¥¯¥À¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤ÍÍ»Ò¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×
¡¡ËÜÆü11·î20Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿YOSHIKI¤¬¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥¢¥ë¥¦¥é¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥æ¥Í¥¹¥³À¤³¦°ä»º¡ÖHegra¡Ê¥Ø¥°¥é¡Ë¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØHegra Candlelit Classics¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¸½ÃÏ¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òYOSHIKI¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡YOSHIKI¤Ï¡ÖÌÀÆü¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¥³¥ó¥µー¥ÈŽ¤¤½¤·¤ÆÃÂÀ¸Æü¡£¥·¥çー¤ÎÁ°¸åYOSHIKICHANNEL¤Ç²ñ¤ª¤¦¤Í¡£¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥é¥¯¥À¤Ë¹¥¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢º½Çù¤Î¾å¤Ç¥é¥¯¥À¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ôー¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¸þ¤±¤ëÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥é¥¯¥À¤âYOSHIKI¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²º¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤Ï¡Öº£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¢¥ë¥¦¥é¡¢Éô²°¤ÇÌÀÆü¤Î¸ø±é¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü¤³¤³¤«¤é @YoshikiChannel ¤ä¤ë¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¡¢ÇÛ¿®Í½ÄêÃÏ¤«¤é¤Î¥àー¥Óー¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡YOSHIKI¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ØHegra Candlelit Classics¡Ù¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë¼õ¤±¤¿3ÅÙÌÜ¤Î¼ó¤Î¼ê½Ñ°ÊÍè¡¢½é¤Î³¤³°¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡£¸ø±é¤ÎÁ°¸å¤Ë¤Ï¸½ÃÏ¥¢¥ë¥¦¥é¤«¤éÀ¸½Ð±é¤¹¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ØYOSHIKI BIRTHDAY SPECIAL 2025¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
