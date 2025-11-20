＜出産1週間前にハワイ？＞浮かれる旦那にモヤモヤ「気持ち伝えるべき」母のアドバイス【中編まんが】
私はマナ。旦那のコウジと、息子2人（8才、5才）と暮らしています。現在私は、3人目を妊娠中。お互いの実家が近くにありますが、旦那が育休をとるなどしてできるだけ夫婦で協力し、乗り越えようと決めました。そんなある日、旦那の妹アイカちゃんのハワイ挙式が決まりました。なんと式は私の出産予定日の1週間前！ 旦那は私への相談もなしに勝手に行くことを決め、現地に4泊もするそうです。出産そっちのけで浮かれている様子にモヤモヤが募ります。
その後しばらくして実家へご飯を食べに行くと、アイカちゃんのハワイ挙式の話題になりました。うちの両親と義両親は近くに住んでいて、お互いに親しく付き合っています。両親はさっそく旦那にお祝いの言葉を伝えていました。
義実家はアイカちゃんの結婚で盛り上がっていて、旦那や息子たちも楽しそうに浮かれています。そこにまさかの実家の父まで加わり、私だけが蚊帳の外……。旦那と息子たちが先に家に帰って行った後、私は思わず母にグチりました。
旦那の頭のなかはすっかりハワイでいっぱい。しかもアイカちゃんの結婚式ついでに、観光やゴルフを思いっきり満喫する気でいるようです。息子たちもとっても楽しみにしているし、しまいにはうちの父までもが誘われて乗り気になっていました。
妹の結婚式に兄が参列するのは自然なこと。アイカちゃんも相手親族の都合なんかを考慮して日程を決めたんだろうし、私は口を挟める立場じゃないのでしょう。だからずっと黙っています。でもなんだかスッキリしないのです……。
けれど母にグチを聞いてもらうと、「ちゃんと自分の気持ちを伝えた方がいい」と言われたのでした。旦那にははっきり言うべきなのかもしれないですね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
その後しばらくして実家へご飯を食べに行くと、アイカちゃんのハワイ挙式の話題になりました。うちの両親と義両親は近くに住んでいて、お互いに親しく付き合っています。両親はさっそく旦那にお祝いの言葉を伝えていました。
義実家はアイカちゃんの結婚で盛り上がっていて、旦那や息子たちも楽しそうに浮かれています。そこにまさかの実家の父まで加わり、私だけが蚊帳の外……。旦那と息子たちが先に家に帰って行った後、私は思わず母にグチりました。
旦那の頭のなかはすっかりハワイでいっぱい。しかもアイカちゃんの結婚式ついでに、観光やゴルフを思いっきり満喫する気でいるようです。息子たちもとっても楽しみにしているし、しまいにはうちの父までもが誘われて乗り気になっていました。
妹の結婚式に兄が参列するのは自然なこと。アイカちゃんも相手親族の都合なんかを考慮して日程を決めたんだろうし、私は口を挟める立場じゃないのでしょう。だからずっと黙っています。でもなんだかスッキリしないのです……。
けれど母にグチを聞いてもらうと、「ちゃんと自分の気持ちを伝えた方がいい」と言われたのでした。旦那にははっきり言うべきなのかもしれないですね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子