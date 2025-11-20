ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】福岡・飯塚市でガス漏れ事故で救助隊出動 赤坂付近 約46分… 【続報】福岡・飯塚市でガス漏れ事故で救助隊出動 赤坂付近 約46分後に処置完了（11月20日午後8時25分ごろ覚知） 【続報】福岡・飯塚市でガス漏れ事故で救助隊出動 赤坂付近 約46分後に処置完了（11月20日午後8時25分ごろ覚知） 2025年11月20日 21時2分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県飯塚地区消防本部によると、20日午後8時25分ごろ、飯塚市赤坂付近でガス漏れ事故が発生し、救助隊が出動した。同9時11分、処置を完了した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 今では簡単に手に入る消防情報 「警戒出動」って何だ？ 福岡・大牟田市で小学生女児らが見知らぬ男からスマホ向けられる 唐船の路上 男は中年で灰色の原動機付自転車使用 福岡・筑紫野市で中学生が見知らぬ男性から声かけられ、服引っ張られる 美しが丘北3丁目11番付近の路上 関連情報（BiZ PAGE＋） 静岡, 老後, 神事, 法要, 葬祭, 長野, フローリング, 神奈川, 介護タクシー, 埼玉