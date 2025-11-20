スポニチ

　◇ラグビーリポビタンDツアー2025　日本―ジョージア（2025年11月22日　トビリシ）

　日本ラグビー協会は20日、22日にジョージア代表と対戦する日本代表の登録メンバー23人を発表。LOワーナー・ディアンズ主将（ハリケーンズ）、SO李承信（神戸）らの先発が決まった。世界ランキングは日本が13位、ジョージアが11位。通算対戦成績は日本の5勝2敗。

　今秋の日本代表はオーストラリアを相手に15―19で惜敗後、世界ランキング1位の南アフリカに7―61、同3位のアイルランドに10―41で完敗。15日のウェールズ戦では敵地で初の伝統国撃破に迫りながらも、後半ロスタイムのラストプレーでPGを決められ、23―24で惜しくも敗戦。9月のフィジー戦からテストマッチは5連敗中となっている。

　12月3日には27年W杯オーストラリア大会の組分け抽選会が予定されており、この試合に勝てば12位に浮上し、より有利に組分けとなる「バンド2」（世界ランク7〜12位）に入ることができる。逆に引き分け以下なら13位にとどまり、「バンド3」に入ることでランキング上位2カ国と同組になることが必至。25年のテストマッチ最終戦は、2年後の大一番に向けても非常に重要な意味を持つ。

　▽日本代表登録メンバー

　＜1＞小林　賢太（東京SG）8C

　＜2＞佐藤　健次（埼玉）8C

　＜3＞竹内　柊平（東京SG）23C

　＜4＞エピネリ・ウルイヴァイティ（相模原）10C

◎＜5＞ワーナー・ディアンズ（ハリケーンズ）31C

　＜6＞タイラー・ポール（東京ベイ）3C

　＜7＞下川　甲嗣（東京SG）22C

　＜8＞ジャック・コーネルセン（埼玉）28C

　＜9＞斎藤　直人（トゥールーズ）27C

　＜10＞李　承信（神戸）28C

　＜11＞長田　智希（埼玉）25C

　＜12＞チャーリー・ローレンス（相模原）8C

　＜13＞ディラン・ライリー（埼玉）37C

　＜14＞植田　和磨（神戸）1C

　＜15＞サム・グリーン（静岡）5C

　＜16＞平生　翔大（東京SG）3C

　＜17＞古畑　翔（埼玉）1C

　＜18＞為房　慶次朗（東京ベイ）19C

　＜19＞ハリー・ホッキングス（東京SG）1C

　＜20＞山本　秀（BR東京）0C

　＜21＞福田　健太（東京SG）8C

　＜22＞小村　真也（トヨタ）2C

　＜23＞池田　悠希（BR東京）1C

　※◎は主将。Cはキャップ