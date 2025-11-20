◇ラグビーリポビタンDツアー2025 日本―ジョージア（2025年11月22日 トビリシ）

日本ラグビー協会は20日、22日にジョージア代表と対戦する日本代表の登録メンバー23人を発表。LOワーナー・ディアンズ主将（ハリケーンズ）、SO李承信（神戸）らの先発が決まった。世界ランキングは日本が13位、ジョージアが11位。通算対戦成績は日本の5勝2敗。

今秋の日本代表はオーストラリアを相手に15―19で惜敗後、世界ランキング1位の南アフリカに7―61、同3位のアイルランドに10―41で完敗。15日のウェールズ戦では敵地で初の伝統国撃破に迫りながらも、後半ロスタイムのラストプレーでPGを決められ、23―24で惜しくも敗戦。9月のフィジー戦からテストマッチは5連敗中となっている。

12月3日には27年W杯オーストラリア大会の組分け抽選会が予定されており、この試合に勝てば12位に浮上し、より有利に組分けとなる「バンド2」（世界ランク7〜12位）に入ることができる。逆に引き分け以下なら13位にとどまり、「バンド3」に入ることでランキング上位2カ国と同組になることが必至。25年のテストマッチ最終戦は、2年後の大一番に向けても非常に重要な意味を持つ。

▽日本代表登録メンバー

＜1＞小林 賢太（東京SG）8C

＜2＞佐藤 健次（埼玉）8C

＜3＞竹内 柊平（東京SG）23C

＜4＞エピネリ・ウルイヴァイティ（相模原）10C

◎＜5＞ワーナー・ディアンズ（ハリケーンズ）31C

＜6＞タイラー・ポール（東京ベイ）3C

＜7＞下川 甲嗣（東京SG）22C

＜8＞ジャック・コーネルセン（埼玉）28C

＜9＞斎藤 直人（トゥールーズ）27C

＜10＞李 承信（神戸）28C

＜11＞長田 智希（埼玉）25C

＜12＞チャーリー・ローレンス（相模原）8C

＜13＞ディラン・ライリー（埼玉）37C

＜14＞植田 和磨（神戸）1C

＜15＞サム・グリーン（静岡）5C

＜16＞平生 翔大（東京SG）3C

＜17＞古畑 翔（埼玉）1C

＜18＞為房 慶次朗（東京ベイ）19C

＜19＞ハリー・ホッキングス（東京SG）1C

＜20＞山本 秀（BR東京）0C

＜21＞福田 健太（東京SG）8C

＜22＞小村 真也（トヨタ）2C

＜23＞池田 悠希（BR東京）1C

※◎は主将。Cはキャップ