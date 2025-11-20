新日本プロレスは20日、後楽園ホールで「WORLD TAG LEAGUE2025」が開幕した。

A組は矢野通・ボルチン・オレッグ組が本格初参戦の“大巨人”石川修司・エル・デスペラード組を9分56秒、エビ固めで破り、白星スタートした。試合は序盤から石川とボルチンのパワー対決で始まり、矢野のうまさにデスペラードの多彩な技でともに譲らず。石川とデスペラードが矢野に合体技を出そうとしたところ、一瞬のスキを突いて矢野が石川とデスペラードを9分56秒、横入り式エビ固めで丸め込んで勝ち点2を奪った。

勝った矢野は「力が強い。初戦で良かった。ボルチンのおかげ。チーム名はボルチンのおかげだ」と息も絶え絶え。ボルチンは「初めて石川さんとやって、昔から思ったのですが違う団体の人と試合すると倍の力がでするし、きょう石川さんとやってよかった。またいつかシングルもやりたいと思うし、いろいろな選手の強さを感じてうれしい。タッグリーグは強いチームがたくさんあるから面白い。それに勝ってA組で勝って、優勝したい。頑張るしかない。矢野さんの経験はメチャクチャでかいですよね」と感心していた。

また、EVIL、ドン・ファレ組、小島聡、タイチ組、モロニー・鷹木組がそれぞれ初戦に勝った。