¸°»³¡¢ÀéÍÕ¤é¸ø¼°Îý½¬¹¥Ä´¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢GPºÇ½ªÀïÁ°Æü
¡¡¡Ú¥Ø¥ë¥·¥ó¥¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ªÂè6Àï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥Ç¥£¥¢ÇÕ¤Ï21Æü¤Ë¥Ø¥ë¥·¥ó¥¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£20Æü¤Ï¸ø¼°Îý½¬¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÃË»Ò¤ÇÂè4Àï¤òÀ©¤·¤¿¸°»³Í¥¿¿¤Ï4²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤¬¹¥Ä´¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Îý½¬¤¬¤Ç¤¤¿¡£¼«¿®¤Ë¤Ç¤¤ë»î¹ç¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜÁðÂÀ¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤ÎÄ´»Ò¡£½÷»Ò¤ÏÂè3Àï¤ÇGP½éÍ¥¾¡¤ÎÀéÍÕÉ´²»¤¬Àª¤¤¤òÊÝ¤Á¡¢Âè1Àï3°Ì¤Î½»µÈ¤ê¤ò¤ó¤Ï4²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤òÃåÉ¹¡£¾¾À¸ÍýÇµ¤âÄ´À°¤·¤¿¡£¸°»³¤ÈÀéÍÕ¡¢½»µÈ¤Ï¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Áª¹Í¤Ç½ÅÍ×¤Ê°ÌÃÖÉÕ¤±¤È¤Ê¤ëGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê12·î4¡Á6Æü¡¦Ì¾¸Å²°¡Ë¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡£