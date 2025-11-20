卓球女子ダブルスは女子高生＆13歳差ペアが銅メダル！陸上につづき快進撃！史上最年長84歳の射撃選手「あと10年」の現役宣言

耳が聞こえない、または聞こえにくい選手の祭典「デフリンピック」は、11月15日（土）に開幕、日本勢は連日メダルラッシュの活躍となっています。

大会5日目、駒沢陸上競技場で男子400メートル決勝が行われました。準決勝トップのタイムで決勝に進出した日本デフ男子400メートル記録保持者（47秒82）の山田真樹選手（28歳 ぴあ）。

山田選手は俳優とアスリートの2つの顔を持つ二刀流の選手で、スタンドからたくさんのエールが送られました。

いざ、決勝。好スタートを切った山田選手は、序盤からスピードに乗り先頭に立ちます。その後も大きなストライドで最終コーナーへ。コーナーを回ったところで並ばれましたが、ラストはもう一段ギアをあげて、一度もトップを譲ることなくガッツポーズでゴールを駆け抜けました。自身の日本デフ記録を更新し47秒61で優勝、今大会日本勢初の金メダルを獲得しました。

山田選手 談：

金メダルはすごく厚いですよね。厚みがすごいです。今までいただいたメダルの中でかなり大きい方だと思います。重みもあるし本当にうれしいです。ありがとうございます。

【陸上男子400メートル 結果】

優勝 山田真樹（ぴあ） 47秒61

5位 村田悠祐（仙台大） 49秒27

8位 足立祥史（島根県立松江ろう学校） 50秒18

続いて、同じく大会5日目、東京体育館では卓球女子ダブルスで、こちらも2人の山田選手がうれしい銅メダルです。山田萌心（もえみ）選手（17歳 島根県・明誠高）・山田瑞恵選手（30歳 SMBC日興証券）の山田ペアはメダル獲得をかけて準々決勝で韓国ペアと対戦。2−2で迎えた第5ゲーム、相手にゲームポイントを握られたところから逆転し、このゲームを奪います。

第6ゲームも序盤は相手にリードを許しますが、中盤で逆転し接戦を制した山田ペア。準決勝で中国ペアに敗れたものの、今大会、卓球勢初となる銅メダルを獲得しました。

また、日本勢史上最年長の84歳・高桑昭紀選手（石川県金沢市）が射撃男子50メートルライフル伏射に出場。残念ながら予選敗退となりましたが、ご本人は「あと10年は現役を続けたい」と話していました。