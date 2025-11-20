¼«Ì±¡¦ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì»á¡¡°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢Î©£±¤«·î¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö°ìÊâ°ìÊâÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì´´»öÄ¹Âå¹Ô¤Ï£²£°Æü¡¢ÅÞËÜÉô¤ÇÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦Æ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¡¢Ãæ»Ê¹¨´´»öÄ¹¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¤¢¤È¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢ÇëÀ¸ÅÄ»á¤Ï¡Ö¡Ê°Ý¿·¤È¤Î¡ËÏ¢Î©¹ç°Õ¤«¤éÌó£±¤«·î¤¬²á¤®¤Þ¤·¤Æ¡¢Í¿ÅÞ¶¨µÄ²ñ¤â½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ»Ä¤µ¤ì¤¿¹ñ²ñ²ñ´ü¤ò¤É¤¦¤Þ¤ï¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢ÆÃ¤ËÏ¢Î©¹ç°Õ¤Îà°ìÃúÌÜ°ìÈÖÃÏá¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊµÄ°÷¡ËÄê¿ôºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¼Â¸úÀ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«°Ý¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ£ÅÄ»á¤¿¤Á¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎ¾ÅÞ¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ëÊý¸þ¤Ï°ì±þ½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¸½¾ì¤Î¶¨µÄÂÎ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ëºî¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£Æü¤Ï¡Ê°Ý¿·Â¦¤Ë¡ËÎ»²ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡¡Ï¢Î©¹ç°Õ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¢¤È¼«°Ý¤ÎÎ¾ÅÞ´Ö¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤ä²ÝÂê¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î£±¤«·î¤ò¤É¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¤«¡£
¡ÖÏ¢Î©¶¨µÄ¤«¤é¹ç°Õ¤Þ¤ÇÌó£±£°Æü´Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ã»¤¤Ãæ¤ÇÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÍ¿ÅÞ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ°Ý¿·¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÞ¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¹½À®¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¿ô¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÊâ¤ßÊý¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸þ¤¯Êý¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Ö¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Î¾ÅÞ¤Ç¹ç°Õ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é°ìÊâ°ìÊâÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇëÀ¸ÅÄ»á¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
