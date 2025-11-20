前の話を読む。ミチオの実家訪問を終え、義父の会社に入社したミチオ。横田という美人社員が教育係になる。横田はサトコを知っており、ミチオは以前サトコが父親の会社で働いていたことを知る。


教育係の横田はミチオに「サトコはいろいろあって会社を辞めた」と話します。

サトコの過去についてミチオはまったく気にしておらず、横田がいることを楽しみに会社に行くつもりのようです。

しかし帰宅後、横田の名前を告げられたサトコは、明らかに動揺していました。…おそらく横田とサトコの間に、何かあったのでしょう。

口数の少なさを気にしながらも、ミチオはサトコに寄り添うことはせず、のんきに歓迎会に行く、と告げます。

束縛をやめようとしているサトコは、健気に送り出す言葉を返しました。

その夜サトコは寝つけず、「横田さん、嫌だ…」と横田への拒否感を強く表します。

一体、横田とサトコの間に、何があったのでしょうか…。

※このお話は作者とりまる、ねこぽちゃさんに寄せられた複数のエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。


(とりまる、ねこぽちゃ)