夫の教育係の名前を聞いた妻が動揺…過去にふたりの間に何かあった!?【勝手に結婚届を出された元彼の嘘みたいな三角関係 Vol.27】
前の話を読む。ミチオの実家訪問を終え、義父の会社に入社したミチオ。横田という美人社員が教育係になる。横田はサトコを知っており、ミチオは以前サトコが父親の会社で働いていたことを知る。
■「いろいろ」とは…？
■横田にデレデレなミチオ…
■教育係の名前を聞いたサトコは…
■見るからに様子がおかしい…
■健気な妻を演じるが…
教育係の横田はミチオに「サトコはいろいろあって会社を辞めた」と話します。
しかし帰宅後、横田の名前を告げられたサトコは、明らかに動揺していました。…おそらく横田とサトコの間に、何かあったのでしょう。
口数の少なさを気にしながらも、ミチオはサトコに寄り添うことはせず、のんきに歓迎会に行く、と告げます。
束縛をやめようとしているサトコは、健気に送り出す言葉を返しました。
その夜サトコは寝つけず、「横田さん、嫌だ…」と横田への拒否感を強く表します。
一体、横田とサトコの間に、何があったのでしょうか…。
※このお話は作者とりまる、ねこぽちゃさんに寄せられた複数のエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
(とりまる、ねこぽちゃ)