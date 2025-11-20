ローラ、抜群スタイル大胆披露「ラクダさんこんな温かい毛をありがとう」【マックスマーラ“THE CAMEL, timeless”】
【モデルプレス＝2025/11/20】モデルのローラが20日、都内で開催されたマックスマーラポップアップストア“THE CAMEL, timeless”プレビューに出席。個性的なスタイルで抜群のスタイルを披露した。
【写真】35歳米在住モデル、美ボディ全開
寒空にもかかわらず、肩、デコルテ、美脚を大胆に見せた、白を基調としたコーディネートで登場したローラは「砂漠のキャメルと同時に、この冷たい冬もやってきて、この白いふわふわを着た感じも、冬が楽しみだなって思いながらも、ラクダさん、こんな温かい毛をありがとうっていう気持ち」とにっこり。エレガントな女性のイメージを問われると「うわあ。どんな感じかなあ。エレガントなように歩きたい、振る舞いたいって思いながら生きているんだけど、最近は茶道、そして華道にすごくハマっていて。日本の伝統的な文化に触れていて、そういうお稽古をしていると、動きが少しずつ、前よりも上品になってきた感じがしてて。それがすごく楽しいし、エレガントに近づいてるかなっていう風に感じています」と明かした。
衣装のポイントに関しては「マックスマーラさんの、キャメルの白いコートに、中はニットでキラキラキラっといったポイントが入っていて。冬の寒い雪でも温かく包まれるような気持ちで着ているファッションです」と解説。キャメルのコートで出かけたい場所を問われると「どこかなあ…明日は、すごく行きたかったコーヒー屋さんに、車で4時間ぐらいかけて行くんだけども（笑）。この秋の終わりの景色にドライブして向かうのがすごく楽しみで。だから、こういう感じの格好をして、長いドライブをして、温かい飲み物を飲みに行きたい！」と明かしていた。
白のセットアップを中心としたスタイリングで登場したのんは、ポップアップの印象を聞かれると「とても素敵でしたね。マックスマーラの上質な素材と、素晴らしい仕立てのクラフトマンシップに溢れた美しいシルエットのお洋服たちに囲まれて、すごくワクワクしました」と笑顔。エレガントな女性像についての考えを問われると「いつでも、自然体であっても、すごく軽やかで力強い佇まいでいられる人っていうのが、エレガントな女性なのかなって思います」と答えた。
当日のスタイリングのポイントを聞かれると「すごく女性らしさもありながら、ダンディーな印象を与える、このかっこいいセットアップがポイントです。襟を立たせて細いベルトをしているのが、モダンでシャープな印象になって、とっても気に入っています」と明かした。キャメルのコートを着て出かけたい場所を尋ねられると「今回の展示を見ると、砂漠に行ってラクダに乗ったりしながら、キャメルのコートをなびかせるのも素敵だなあっていう風に思いましたね。砂漠以外だと、ローマとかに旅行に行って、散歩したいなって思いました」と話していた。
“THE CAMEL, timeless”は、マックスマーラの象徴であるキャメルをテーマにしたポップアップストア。会場にはキャメルからインスピレーションを得た雄大な砂漠をイメージした空間が広がり、来場者を非日常の世界へと誘う。さらに会場の一部エリアには「すごろく」を模したインタラクティブなインスタレーションが設置され、キャメルの素材が原毛から仕立てを経て製品へと完成していく過程を来場者が辿ることで、マックスマーラが誇るクラフツマンシップを、遊び心あふれる感覚で体験することができる。この日はツウィ（TWICE）、本田翼、板谷由夏、新井貴子、大政絢、岡本多緒、滝沢眞規子、中村アン、森星も出席していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】35歳米在住モデル、美ボディ全開
◆ローラ、抜群スタイル大胆披露
寒空にもかかわらず、肩、デコルテ、美脚を大胆に見せた、白を基調としたコーディネートで登場したローラは「砂漠のキャメルと同時に、この冷たい冬もやってきて、この白いふわふわを着た感じも、冬が楽しみだなって思いながらも、ラクダさん、こんな温かい毛をありがとうっていう気持ち」とにっこり。エレガントな女性のイメージを問われると「うわあ。どんな感じかなあ。エレガントなように歩きたい、振る舞いたいって思いながら生きているんだけど、最近は茶道、そして華道にすごくハマっていて。日本の伝統的な文化に触れていて、そういうお稽古をしていると、動きが少しずつ、前よりも上品になってきた感じがしてて。それがすごく楽しいし、エレガントに近づいてるかなっていう風に感じています」と明かした。
◆のん、純白衣装輝く
白のセットアップを中心としたスタイリングで登場したのんは、ポップアップの印象を聞かれると「とても素敵でしたね。マックスマーラの上質な素材と、素晴らしい仕立てのクラフトマンシップに溢れた美しいシルエットのお洋服たちに囲まれて、すごくワクワクしました」と笑顔。エレガントな女性像についての考えを問われると「いつでも、自然体であっても、すごく軽やかで力強い佇まいでいられる人っていうのが、エレガントな女性なのかなって思います」と答えた。
当日のスタイリングのポイントを聞かれると「すごく女性らしさもありながら、ダンディーな印象を与える、このかっこいいセットアップがポイントです。襟を立たせて細いベルトをしているのが、モダンでシャープな印象になって、とっても気に入っています」と明かした。キャメルのコートを着て出かけたい場所を尋ねられると「今回の展示を見ると、砂漠に行ってラクダに乗ったりしながら、キャメルのコートをなびかせるのも素敵だなあっていう風に思いましたね。砂漠以外だと、ローマとかに旅行に行って、散歩したいなって思いました」と話していた。
◆マックスマーラポップアップストア“THE CAMEL, timeless”
“THE CAMEL, timeless”は、マックスマーラの象徴であるキャメルをテーマにしたポップアップストア。会場にはキャメルからインスピレーションを得た雄大な砂漠をイメージした空間が広がり、来場者を非日常の世界へと誘う。さらに会場の一部エリアには「すごろく」を模したインタラクティブなインスタレーションが設置され、キャメルの素材が原毛から仕立てを経て製品へと完成していく過程を来場者が辿ることで、マックスマーラが誇るクラフツマンシップを、遊び心あふれる感覚で体験することができる。この日はツウィ（TWICE）、本田翼、板谷由夏、新井貴子、大政絢、岡本多緒、滝沢眞規子、中村アン、森星も出席していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】