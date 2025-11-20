すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00〜9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。11月16日（日）、23日（日）、30日（日）の放送ゲストは、俳優・モデルとして活躍する堀田茜（ほった・あかね）さんです。16日の放送では、昨年4月に結婚を発表し、今年11月に結婚式を挙げたことを報告した堀田さんに、結婚式を挙げた経緯などについて語っていただきました。

▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。 https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12976FUKAMI：堀田さんは先日、ご結婚式を挙げていましたね。おめでとうございます。堀田：ありがとうございます。FUKAMI：今月（11月）上旬にSNSに投稿されたウェディングドレスと白無垢姿の写真が、「国宝級の美しさ」と大変話題になりました。堀田さんは外国人顔なのに、白無垢も大変お似合いでしたね。堀田：本当ですか。嬉しいです。FUKAMI：いつもと違う美しさがありました。堀田：ありがとうございます。FUKAMI：ご結婚されたのが2024年4月で、約1年後の結婚式ということでしたが、やはりやってよかったですか？堀田：やってよすぎましたね。やはりどんな気持ちになるのだろうと思っていましたし、準備が本当に大変すぎて、「やらないほうがよかったかも……」と思った瞬間も、準備期間は苦しいほどありました。ですが、頑張れば頑張るほど、当日の楽しさは測り知れないものでしたし、終わったあとの夫との「成し遂げたね」「イェーイ！」みたいな、2人の絆がすごかったです。心からやってよかったと思いました。最初、夫はあまり乗り気ではなかったんですよ。目立つのも恥ずかしいし。FUKAMI：それは、まあ、ウェディングでは（男性側は）基本そうですよね。やはり女性側のほうが盛り上がるから。堀田：そうです。私は盛り上がっていましたが、そんな夫でさえ、終わったあと、「こうやって集まるのは本当に大事だから、結婚1周年もやったほうがいいかも」というぐらいの気持ちになっていました（笑）。FUKAMI：ちなみに聞いてもよければ、結婚されたのが2024年4月なのに、期間が空いているのは何故ですか？堀田：籍を入れてから、式場をどこにしようかとひたすら考えていたのですが、全く行動に移していませんでした。「式場を決めなきゃ」という思いが毎日あり、やっと腰を上げたのが、結婚して半年ぐらいに式場探しを始めてからでした。半年後にホテルが空いている所が見つかり、結局1年後になったという経緯です。FUKAMI：なるほど。堀田：最初、周りの人から「式場空いてないよ」「コロナ期間に挙げられなかった人が挙げるようになって式場が埋まってしまっているから、本当に早くした方がいいよ」と口酸っぱく言われていました。ですが、なかなか腰が上がらない状態で探し始めて、やっと見つかったのが半年後に空いている式場だったので、まだラッキーだったほうかもしれません。FUKAMI：確かに。さまざまなご縁があったのかもしれませんね。堀田：キャンセルとか、そういうのでも結構日々動くので要チェックだなと思います。番組では他にも、挙式をするうえでこだわった点やボディメイク、スキンケアなどのこだわりになどについて語る場面もありました。



