元テレビ東京でフリーの鷲見玲奈アナウンサーが、アートメイクを施した“美眉”を披露した。

鷲見アナは２０日、自身のインスタグラムを更新。「念願の眉アートメイクをしてきました！！！ 本当は出産前にやって、産後の写真も眉毛バッチリが良かったんですが、妊娠中や授乳中は施術できないため、早くやっておけばよかったと後悔していたんです」と記し、眉毛がきれいに整ったアップの写真を投稿。

「施術直後でこれはすごくないですか！？！！３枚目がノーメイクの状態です！（毛穴見えるから拡大しないでね） 納得いくまで何度も形を調整してくださり、左右差を補正してくださり、理想の眉毛の形にしていただけました これで毎日のメイクが楽になるーーーー」とつづった。

この投稿には「綺麗です もちろんすっぴんも」「更に可愛い美人さんに」「きれいですね」「お綺麗すぎて…」「美しすぎます」「お肌も眉もキレイ」「ノーメイクでの美しさ眼福です」「お似合いです」「ツヤッツヤ」などのコメントが寄せられた。

鷲見アナはテレビ東京で「ウイニング競馬」アシスタントなどを務め、２０年３月に退社。２２年１月に一般男性と結婚。２４年４月に第１子出産を報告した。