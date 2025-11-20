ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

22:00

南アフリカ中銀政策金利（11月）

予想 6.75% 前回 7.0%（南ア中銀政策金利)



22:30

米雇用統計（9月）

予想 5.5万人 前回 2.2万人（非農業部門雇用者数・前月比)

予想 4.3% 前回 4.3%（失業率)

予想 0.3% 前回 0.3%（平均時給・前月比)

予想 3.6% 前回 3.7%（平均時給・前年比)



米フィラデルフィア連銀景況指数（11月）

予想 -1.5 前回 -12.8（フィラデルフィア連銀景況指数)



カナダ鉱工業製品価格（10月）

予想 0.4% 前回 0.8%（鉱工業製品価格・前月比)

予想 0.7% 前回 1.7%（原材料価格指数・前月比)



22:45

ハマック米クリーブランド連銀総裁、金融安定会議開会挨拶（質疑応答あり）



23:30

バー米FRB理事、AIイベント出席（質疑応答あり）



21日

00:00

米中古住宅販売件数（10月）

予想 408.0万件 前回 406.0万件（中古住宅販売件数)

予想 0.7% 前回 1.5%（中古住宅販売件数・前月比)



1:00

クック米FRB理事、イベント出席（質疑応答あり）

2:40

グールズビー米シカゴ地区連銀総裁、米国証券アナリスト（CFA）昼食会出席



3:00

米10年インフレ連動債（TIPS）入札（190億ドル）



3:30

ディングラ英中銀委員、貿易と関税について講演



6:00

マン英中銀委員、経済について講演



米主要企業決算

ウォルマート、ギャップ



※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表が変更、追加される可能性があります。

※予定は変更されることがあります。

