22:00
南アフリカ中銀政策金利（11月）
予想　6.75%　前回　7.0%（南ア中銀政策金利)

22:30
米雇用統計（9月）
予想　5.5万人　前回　2.2万人（非農業部門雇用者数・前月比)　
予想　4.3%　前回　4.3%（失業率)
予想　0.3%　前回　0.3%（平均時給・前月比)
予想　3.6%　前回　3.7%（平均時給・前年比)

米フィラデルフィア連銀景況指数（11月）
予想　-1.5　前回　-12.8（フィラデルフィア連銀景況指数)

カナダ鉱工業製品価格（10月）
予想　0.4%　前回　0.8%（鉱工業製品価格・前月比)
予想　0.7%　前回　1.7%（原材料価格指数・前月比)

22:45
ハマック米クリーブランド連銀総裁、金融安定会議開会挨拶（質疑応答あり）

23:30
バー米FRB理事、AIイベント出席（質疑応答あり）

21日
00:00
米中古住宅販売件数（10月）
予想　408.0万件　前回　406.0万件（中古住宅販売件数)　
予想　0.7%　前回　1.5%（中古住宅販売件数・前月比)

1:00
クック米FRB理事、イベント出席（質疑応答あり）
2:40
グールズビー米シカゴ地区連銀総裁、米国証券アナリスト（CFA）昼食会出席

3:00
米10年インフレ連動債（TIPS）入札（190億ドル）

3:30
ディングラ英中銀委員、貿易と関税について講演

6:00
マン英中銀委員、経済について講演

米主要企業決算
ウォルマート、ギャップ

※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表が変更、追加される可能性があります。
※予定は変更されることがあります。