1年を通してお伝えしている信州の戦後80年。原爆を描き続けたひとりの版画家に注目します。しかし、その作品を集めた長野市内の小さな美術館は、あと4か月余りで閉館することが決まっています。



ボランティアスタッフの掃除から版画館の一日は始まる。入口沿いには開館当時の寄付者の名前が。長野市川中島町。旧・北國街道沿いに、その版画館はある。



版画家・上野 誠。地元川中島に生まれ、学生時代は大学の民主化運動にのめり込んだ。戦時中は鹿児島や岐阜の学校で教壇に立ち、終戦後、本格的に版画の作品を発表し始める。版画館の館長をつとめる田島 隆さん。





上野の作品に初めて出会ったのは1962年頃。その日のことを鮮明に憶えている。田島 隆・館長「文化評論という雑誌のグラビアに上野誠の『焼けた五重塔』が。五重塔を描いた作品は多くあるが焼けた塔を描いた作品はない。ああ、いい作品を作ってると」今、版画館が収蔵する作品はおよそ200点。展示されているのはその一部、20点ほど。大半が、広島と長崎の原爆をテーマに描かれている。長年教員をつとめた田島さんが、自宅敷地内に自己資金と寄付で版画館を開館して25年。来年3月末で閉館することを決めた。話:田島 隆・館長「私の年齢は今年で86歳、歳を取った。あとは開館25年の節目。もういいかな、と……」ところで、なぜ「ひとミュージアム」と名付けたのか？田島 隆・館長「人と人とのつながり。テーマは人」「願ったのは平和」10月の終わり近く。版画館で開かれた講演会に100人近い人たちが集まった。マイクを握ったのは上野 遒さん。上野 誠の息子で、自身も版画家として活動する。「若い時は（父の絵を）古臭い絵、 嫌な絵と思ってたが、いい絵じ ゃないかと思い始めて困ってい る」遒さんが目にとめた父の代表作。街頭に座り込み、原水爆反対を訴える男性を、道行く人々が囲んでいる。その身体には、原爆による火傷＝ケロイドがある。田島館長「反核平和の願いは私と一緒」「子供、女性、老人、弱い者に寄 り添う姿勢（中抜き）だから戦 争は嫌だ」上野 遒さん「ここを閉じるということは絵を 通して人がつながる場所がなく なるということ。絵が観られな くなるだけでなくつながりの広 がりが弱くなったり消えたりす る、そのことがとても残念」開館から四半世紀。戦後80年の節目を境に来年3月、版画館は幕を下ろす。