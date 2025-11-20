news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「101件の連続窃盗に関与か 被害総額2000万円超」のニュースについてお伝えします。

20日、埼玉・所沢警察署から車が出てきました。後部座席に座り、カメラに気づくと手で顔を覆った男。

警察によりますとベトナム国籍の無職ファム・ホン・リン容疑者(32) ら 男4人は、今年8月、茨城県日立市の空き家に侵入し、腕時計など1万5000円相当を盗んだ疑いが持たれています。

ファム容疑者らの窃盗グループの関与が疑われているのが、埼玉県内で先月から相次いでいる101件におよぶ連続窃盗事件。被害総額は2000万円以上にのぼっています。

埼玉県坂戸市で、窃盗被害に遭った住人は「ここ割られたのは、 これ」と話し、さらに「雨戸は閉めてあったんだけどね」と加えました。

被害にあったのは…

「娘のかばん、そこから財布を抜き出して現金をとったと」

19日、埼玉県警は、ベトナム人などの窃盗グループの関係先とみられるアパートなどを家宅捜索しました。日立市の窃盗事件と埼玉県の2件に関わったとしてベトナム人などを含む20代から30代の男女11人を逮捕しました。窃盗グループは4人で構成された3つのグループに分かれ車で現場に行き犯行を繰り返していたとみられ、警察は連続窃盗事件に関与したとみて調べています。