11月18日、ラジオ番組『レコメン』が放送された。同日のパーソナリティーとしてtimeleszの佐藤勝利が登場し、彼の発言が話題となっている。

「2003年7月にスタートした同ラジオ番組は、若年層からの人気を誇る深夜番組です。2025年11月からは、火曜日のパーソナリティにtimeleszの佐藤勝利さんと原嘉孝さんが就任。2人が週替わりで3時間の生放送を担当することが発表されていました」（芸能プロ関係者）

初回放送は、佐藤と原が2人そろって出演し、radikoのライブ配信において瞬間最高シェア20.8％を記録。1都6県・16局中、同時間帯の番組で首位を獲得するなど、圧倒的な支持を得ていることが示された。さらに佐藤は番組のトークでも、グループが絶好調であると述べた。

「佐藤さんは自身の姪っ子や甥っ子について触れ、なかなか触れ合えないことから忙しい人だと認識されていると明かしました。続けて、《timeleszは結構凄いですからね》と、小声ながらも今のグループの勢いについて言及しました。そして、絶大な人気を得ているからこそ、自身の発言に配慮する必要があると吐露。《気をつけて発言しないと、めちゃくちゃ売れてるんで、今。めちゃくちゃ売れてるからね》《ひがまれるよなーそりゃ、ごめんなーと思いながら》と、笑いながら語っていました」（前出・芸能プロ関係者）

躍進が止まらない新生timeleszのメンバーであることに自信をのぞかせながらも、佐藤は「こういうこと言っちゃうからよくない」と反省していた。

実際、同日朝にメンバーの篠塚大輝による『めざましテレビ』（フジテレビ系）での発言が物議を醸したばかりだった。

「篠塚さんは、マンスリーエンタメプレゼンターとして11月5日、12日、18日に出演し、18日が最終日でした。番組のエンディングで最後に一発ギャグをリクエストされた篠塚さんは、童謡『大きな古時計』を替え歌し、《今はもう動かない、おじいさんにトドメ》と殴る仕草とともに歌唱。しかし、その内容が不謹慎だと炎上してしまいました」

この騒動があった後の夜、佐藤のラジオは生放送された。

「Sexy Zone時代を知る佐藤さんにとって、新生timeleszとなってからのファンクラブ会員の増加傾向や、ドームツアーの反響などでの変化は一目瞭然でしょう。たとえ批判であっても、話題になることに手応えを感じているのかもしれません。今回の発言からは、そんな揺るがない自信がひしひしと伝わってきました。

言動に配慮が必要なのは当然として、篠塚さんの一件もこれが売れていないアイドルグループだったら、ここまで話題にならなかったのではないでしょうか。この炎上があっても、快進撃が止まることはないでしょう」（前出・芸能プロ関係者）

アイドルのトップに立っても、礼節は忘れないでほしいものだ。