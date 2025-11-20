11月10日、東京・品川で開幕した「品川国際映画祭」に登場したのはモデルの井桁弘恵だ。シースルーの衣装でオープニングセレモニーに参加した。同映画祭に毎年訪れているという観客は彼女の様子をこう語る。

「2018年にスタートした映画祭は今年で7回めでした。野外シアターが設置されており、ショートフィルムを中心に世界から36作品が集まっています。グルメエリアもあり、家族連れや仕事終わりの方にも人気ですよ。井桁さんは第一回から毎年参加しているので、映画祭の顔になっています。出待ちのファンも複数いて、遠目でも抜群のプロポーションが光っていました」

福岡市出身の井桁は、中学3年生で上京していた際にスカウトされ、芸能活動をスタート。2018年には広瀬すず、新木優子、吉岡里帆も務めた、若手女優の登竜門と言われる『ゼクシィ』CMガールのオーディションに合格したことで、名を馳せることになった。

「2021年からは『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）で山崎育三郎さんとともにMCに抜擢され、2022年から約2年半『ヒルナンデス!』（同）の水曜レギュラーを務めるなど、マルチな活躍で注目されています。

さらに、現在は170cmの身長を活かしてファッション誌『MORE』の専属モデルとしても活躍中です。同じくゼクシィガールに選ばれて、モデル出身の新木優子さんと同様のタイプですね。ふたりとも近年は女優としての活動が目立っており、秋クールのドラマでは、井桁さんは『そこから先は地獄』（日本テレビ系）、新木さんは『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）でそれぞれ主演を務めています。

ふたりともドラマやCMで世界観に溶け込みながら華を添えるタイプなので、主張しすぎず、女性からの支持が多い点で共通しています。今後の井桁さんは、新木さん同様に好感度の高い“上品系”という立ち位置を確立していくと思います。とはいえ、バラエティの才能もあるマルチなタイプなので、女優業だけだともったいない気もしますね」（芸能ジャーナリスト）

ますます活躍が楽しみだ。