2025年11月21日（金）、JR新横浜駅の新幹線下りホーム上に「スターバックス コーヒー JR新横浜駅 新幹線下りホーム11号店」がオープンします。新幹線のホーム上にスターバックスが出店するのは全国初の事例となります。

出発直前でも本格コーヒーを 「Brewed to Go」の新スタイル

新店舗のコンセプトは「Brewed to Go」。出張や旅行で新幹線を利用する多忙な利用者に向け、スピーディーに商品を提供することに特化した店舗です。

最大の特徴は注文から決済までをセルフで行う「オーダーパネル」と「完全キャッシュレス決済」の導入。これにより乗車前のわずかな時間でもスムーズな注文が可能に。

店舗では一杯ずつ豆を挽いて抽出したコーヒーを手渡しで提供。「いってらっしゃい」というコミュニケーションと共に、旅立ちの時間を彩ります。

メニューは「ドリップコーヒー」と「軽食」

提供メニューは、新幹線内での移動中に楽しむのに最適な「ブリュード コーヒー（ホット/アイス）」と、クッキーやスナックなどの「軽食（パッケージフード）」に絞られています。コーヒーのラインナップは次の通り。

ホット3種：パイクプレイス ロースト、スマトラ、ディカフェ ハウス ブレンド

アイス2種：ケニア、ディカフェ ハウス ブレンド

注意点：スターバックス カードは「利用不可」

通常のスターバックス店舗とは異なる決済システムを採用しているため、利用時には以下の点に注意が必要です。

・完全キャッシュレス店舗（現金不可）

・交通系ICカード、クレジットカード、QRコード決済が利用可能

・スターバックス カード、公式アプリ決済は「利用不可」

・モバイルオーダー＆ペイは未対応

■店舗概要

店舗名：スターバックス コーヒー JR新横浜駅 新幹線下りホーム11号店

オープン日：2025年11月21日（金）

場所：JR新横浜駅 新幹線下りホーム11号車付近

営業時間：6:30〜21:30

定休日：なし

座席数：なし（テイクアウトのみ）

